Irán lanzó el sábado 5 de junio una andanada de misiles contra Bahrein y Kuwait, aliados de Estados Unidos, tras nuevos ataques estadounidenses, lo que provocó una furiosa respuesta de las monarquías del Golfo y tensó aún más la frágil tregua.

Semanas de conversaciones indirectas, marcadas por amenazas recíprocas e intercambios de disparos esporádicos, no han llevado a lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio ni reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para los envíos de petróleo y gas del Golfo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que Estados Unidos atacó la madrugada del sábado instalaciones de vigilancia en la isla de Qeshm y cerca de Sirik, las cuales, según afirmó, se utilizaban para proteger las fronteras y "garantizar la seguridad de la navegación en aguas internacionales". Teherán calificó el ataque como una violación del frágil alto el fuego.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas derribaron primero cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho. Posteriormente, atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes, agregó el organismo.

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La Guardia Revolucionaria iraní declaró a primera hora del sábado que había respondido atacando con misiles "bases enemigas en la zona".

Según la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin. El ejército estadounidense declaró que no se registraron incidentes con personal estadounidense.

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El Centcom informó que Irán había lanzado siete misiles balísticos hacia Bahréin y Kuwait, pero que seis habían sido interceptados y uno no había alcanzado su objetivo.

Bahrein denunció los últimos ataques, los segundos contra ambas naciones en cuestión de días, calificándolos de "agresión flagrante", mientras que Kuwait afirmó que "representan una peligrosa escalada".

En Manama, la capital de Bahrein, periodistas reportaron tres explosiones al tiempo que sonaban las sirenas antiaéreas.

En Kuwait, también se oyeron repetidas explosiones cerca del aeropuerto internacional del país, que había sido atacado el miércoles en un atentado atribuido a Irán y en el que murió una persona.

Funcionarios del aeropuerto de Kuwait inspeccionan los daños en una terminal tras un ataque con drones y misiles, en la ciudad de Kuwait , Kuwait, el 3 de junio de 2026.

"Nos despertamos con una explosión enorme", dijo Reem, una madre egipcia de dos hijos. "Mis hijos estaban aterrorizados y no pude calmarlos".

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Irán: "Violaciones flagrantes" de la tregua

El alto el fuego en la guerra, que se desencadenó hace casi 100 días por los ataques estadounidenses e israelíes, está vigente desde el 8 de abril, a pesar de los ocasionales estallidos de violencia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció los últimos ataques estadounidenses como violaciones "flagrantes" a la tregua y condenó el "comportamiento hostil y provocador" de Washington.

Los esfuerzos por convertir la tregua en un acuerdo duradero se han estancado repetidamente, mientras que el conflicto ha sacudido los mercados mundiales y ha aumentado la presión sobre el presidente estadounidense Donald Trump en su país, de cara a las elecciones de mitad de mandato.

"Las negociaciones están estancadas y Trump debe romper este punto muerto", dijo Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, a CNN el viernes, al tiempo que pedía la liberación de activos iraníes congelados por valor de 24.000 millones de dólares.

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Líbano intenta poner fin a la guerra en su territorio

Líbano, que se vio envuelto en la guerra de Medio Oriente cuando Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel el 2 de marzo, pidió el viernes a Irán que deje de interferir en sus asuntos internos.

El jefe del Ejército de Beirut, Rodolphe Haykal, partió el sábado hacia Pakistán, donde se reunirá con su homólogo Asim Munir, quien se ha convertido en una figura central en los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos.

Un comunicado del Ejército indicó que Haykal viajaba por invitación de Munir, mientras que una fuente con conocimiento del asunto declaró a la AFP que la visita estaba "vinculada a la mediación paquistaní".

En sus negociaciones de paz con Washington, Irán ha insistido en que los combates en el Líbano y la guerra en el Golfo están intrínsecamente ligados.

El sábado, Líbano informó que un ataque israelí en el sur del país había causado la muerte de tres de sus soldados. El Ejército israelí declaró que estaba "revisando el incidente" e insistió en que su campaña en Líbano tenía como objetivo a Hezbolá, no a las fuerzas gubernamentales.

Una imagen difundida por el Ejército libanés en X muestra a personal de la Cruz Roja y equipos de rescate junto a un vehículo destruido tras un ataque aéreo israelí sobre la carretera que une Nabatiyeh con Marjayoun el 6 de junio de 2026.

El alto el fuego anunciado en abril no detuvo los combates en el Líbano y el nuevo acuerdo de tregua condicional anunciado esta semana fue rotundamente rechazado por el grupo militante.

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El Mundial, otro campo de disputa

Los últimos ataques en el Golfo se produjeron en medio de una disputa diplomática por la negativa de Estados Unidos a conceder visados ​​a algunos miembros del personal de la selección nacional de fútbol de Irán para viajar al Mundial de este año .

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, declaró el viernes que se habían expedido visados ​​a los jugadores, afirmando que "el deporte trasciende las fronteras".

La selección de fútbol de Irán llegará a México el domingo, antes del Mundial.

La televisión estatal iraní también confirmó que los jugadores y el cuerpo técnico del equipo habían recibido sus visados, pero informó de que a 15 miembros administrativos y directivos de la delegación se les había denegado el visado.

Un funcionario anónimo del Gobierno estadounidense declaró:

La embajada de Irán en Turquía exigió a la FIFA que "responsabilice a Estados Unidos por las violaciones de sus normas y por el trato discriminatorio" hacia el equipo iraní.

La Federación Iraní de Fútbol, ​​cuyo presidente, Mehdi Taj, figuraba entre los que, según se informa, fueron denegados a obtener un visado, también criticó la decisión, calificándola de "injerencia política en el deporte en su peor forma".

La televisión estatal iraní informó que el equipo partió de Turquía, donde habían estado entrenando, rumbo a México, donde tendrán su base durante el torneo, que está siendo organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos.

Con AFP y AP

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