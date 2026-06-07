Aprovechó así para recortar unos puntos importantes en la general del Mundial respecto a los tres primeros clasificados, que se fueron al asfalto poco después de arrancar.

Márquez, que ya fue el gran dominador el año pasado en el circuito de Balaton Park, consiguió su victoria número 100 -teniendo en cuenta todas las categorías-, dominando un podio este domingo en el que su compatriota Pedro Acosta (KTM) fue segundo y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) tercero.

El catalán abandona el sudoeste de Budapest con pleno de puntos, al contrario que los tres primeros del campeonato del mundo, que se fueron al suelo en la primera curva: Jorge Martín (Aprilia, segundo del Mundial) falló en la frenada y envió al suelo a Marco Bezzecchi (1º, Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (3º, Ducati), así como el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse, 5º).

El resultado de esta carambola es que Marc Márquez, que tenía 102 puntos de retraso respecto al líder Bezzecchi, reduce de golpe a 72 esa desventaja.

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La MotoGP seguirá en Europa Central en su próxima cita, que será el fin de semana del 19 al 21 de junio en el emblemático circuito de Brno, en la República Checa.

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