Perú celebra este domingo una segunda vuelta presidencial decisiva que definirá el rumbo político del país para los próximos cinco años. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una contienda marcada por la polarización, el descontento ciudadano y la persistente crisis institucional que ha sacudido al país durante la última década.

La jornada electoral se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad y con una atención especial de los mercados y de la comunidad internacional. El próximo presidente asumirá el desafío de gobernar un país golpeado por la inestabilidad política, con una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones y preocupada por el aumento de la inseguridad y el costo de la vida.

Las urnas abrieron a las 07:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 17:00 horas (hora local). A lo largo del día se espera una participación elevada en una elección que llega tras una campaña intensa y marcada por acusaciones cruzadas entre ambos candidatos, así como por el debate sobre el futuro modelo económico y político del país.

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Los primeros resultados oficiales comenzarán a conocerse tras el cierre de los centros de votación, aunque las autoridades electorales han advertido que, si la diferencia entre los candidatos es estrecha, el escrutinio podría prolongarse durante varias horas. Las encuestas publicadas antes de la prohibición legal apuntaban a una carrera muy ajustada.

En esta cobertura especial seguiremos en directo el desarrollo de la jornada, la participación, las reacciones de los candidatos, los resultados oficiales y todas las claves para entender una elección que puede marcar el futuro de Perú y tener repercusiones en el equilibrio político de América Latina.

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