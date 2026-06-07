Al menos cuatro policías resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, cuando, según las autoridades, fueron enfrentados con armas de fuego por manifestantes que intentaban mantener un bloqueo en San Julián, que conecta el motor económico de Bolivia, Santa Cruz, con el occidente del país.

Según reportes de las autoridades y del hospital San Julián, 45 personas fueron atendidas luego de cuatro horas de batalla campal por despejar el sector, luego de un mes de movilizaciones que han paralizado al país en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De ellos, 26 eran civiles y 19 miembros de las fuerzas del orden, entre policías y militares, con al menos tres lesionados de gravedad.

Comandos mixtos de agentes policiales y militares intentaron despejar el sector de San Julián -que conecta Santa Cruz con Beni y de allí con el occidente- usando gases lacrimógenos.

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Sin embargo, luego de haber conseguido dispersar a los manifestantes, estos se reagruparon y, de acuerdo con la versión del comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, algunos de ellos usaron armas de fuego que obligaron a los agentes a replegarse.

Integrantes de la Policía de Bolivia se enfrentan con manifestantes el 6 de junio de 2026, durante el desbloqueo de una vía en San Julián.

Gómez agregó que seis policías terminaron heridos, cuatro de ellos con impactos de bala: tres en las piernas y brazos y uno que se mantiene en terapia intensiva luego de haber sido alcanzado por un disparo en la cabeza. Los otros dos recibieron pedradas.

El resto de los lesionados que el hospital reportó en las fuerzas del orden podrían ser integrantes de contingentes militares.

El jefe policial mostró el casco perforado del oficial con la herida más severa, a quien según medios locales le habría sido diagnosticado un traumatismo craneoencefálico leve con hemorragia intracraneal, cuando fue evaluado en el hospital Obrero de San Julián.

El portal del diario ‘El Deber’ compartió videos suministrados por Gómez y hechos por efectivos policiales en los que se observa al menos a dos manifestantes usando armas de fuego, con los rostros cubiertos.

Cinco personas fueron detenidas durante los enfrentamientos y el Ministerio Público anunció que ha comenzado investigaciones para determinar la identidad de los sujetos que fueron captados disparando.

Miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se opone a los cortes de carretera, denunciaron que los grupos de manifestantes han sido armados por el expresidente Evo Morales.

“Sabemos que los delincuentes que están bloqueando San Julián están compuestos por terroristas, francotiradores, milicianos, enviados por el narcotraficante Evo Morales, es gente enviada del Chapare; son grupo paramilitares del MAS (Movimiento al Socialismo), hay que darlo con nombres y apellidos”, le dijo al diario ‘El Día’ el presidente del Comité, Stello Cochamanidis.

Un médico del hospital San Julián le dijo al portal del diario ‘La Opinión’ que dos de los 26 civiles atendidos presentan lesiones de consideración: uno con “trauma por herida abierta en el cráneo” que fue derivado a neurocirugía en un hospital de Santa Cruz para ser operado, y otro con un disparo en una pierna.

El resto de los civiles sufrieron lesiones causadas por balines de goma y ya fueron dados de alta. La Defensoría del Pueblo confirma, por su parte, 16 civiles y 19 efectivos policiales lesionados.

Comienza discusión parlamentaria

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó con algunas objeciones el proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción, que ya había recibido el visto bueno del Senado y este 6 de junio comenzó a ser discutido por la Cámara Baja.

En una sesión virtual, los legisladores hicieron una revisión antes de remitir el instrumento a la consideración de los diputados, tras aprobarla “por la mayoría en la medida que estamos en una situación de emergencia”, como indicó el diputado Juan Del Granado, presidente de la comisión, al canal ‘Unitel’.

Del Granado explicó que se buscó una vía expedita porque “una observación mayoritaria hubiera significado que esto retorne a la cámara de origen”.

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar poco después, también de forma virtual, con una objeción principal, según Del Granado: “la legalidad o no de la presunción sobre las actuaciones operativas” durante los estados de excepción.

“Tenemos que entregarle al Estado y al Gobierno los mecanismos para evitar que la escalada continúe, pero haciendo una reflexión a las partes, especialmente a los sectores movilizados, para que dejen sin efecto sus medidas, y haciendo un llamado a las autoridades gubernamentales para que utilicen adecuadamente el mandato de la ley”, explicó el diputado.

Apoyo internacional para Paz

El presidente Rodrigo Paz recibió el 5 de junio un nuevo endoso, el del Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los gobiernos agrupados en el organismo emitieron un comunicado en el que denunciaron que las protestas, financiadas con "dinero ilícito proveniente del narcotráfico" buscan “derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo” de Paz.

La Cámara Nacional de Industriales calcula en 2.100 millones de dólares las pérdidas producto de los cortes de carreteras, la mayoría de ellos en el sector turístico, que según el Ministerio correspondiente registra un perjuicio de 1.230 millones de dólares, así como un deterioro de la “imagen-país”.

Los cerca de 100 bloqueos liderados por la Central Obrera Boliviana, la Federación Campesina ‘Tupac Katari’ y otros movimientos afines al expresidente Evo Morales afectan a ocho de las nueve regiones de Bolivia.

Con EFE y medios locales

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