Se trata probablemente de uno de los momentos más poderosos de la visita del papa León XIV a España. Más de 1,2 millones de feligreses católicos se reunieron en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, el domingo 7 de junio para asistir a una misa liderada por el pontífice.

Antes de llegar al lugar de la celebración, el papa recorrió las calles de la capital española a bordo de su Papamovil. En el centro de la ciudad, León XIV fue recibido por decenas de miles de católicos que gritaban “viva el papa”.

En el recorrido, el líder de la Iglesia católica se paró varias veces para saludar y bendecir a algunos de los que salieron a las calles para presenciar su visita.

En la plaza de Cibeles, los reyes de España Felipe VI y su esposa Letizia también asistieron a la misa, al igual que otros representantes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

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El papa León XIV saluda a un niño al llegar a la Plaza de Cibeles para celebrar una misa en Madrid, España, el 7 de junio de 2026.

El papa instó a salir del “egoísmo” y a apoyar a los más vulnerables

Durante la misa, León XIV instó a vivir su fe católica ayudando a los demás. “Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”, recordó a los fieles, a quienes instó a “romper las cadenas de todo egoísmo”.

“El Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados”, destacó León XIV que también llamó a “sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada”.

El Papa también expresó su esperanza de que Madrid “siga siendo una ciudad acogedora e inclusiva, donde la vida social se inspire en valores humanos auténticos”, en un mensaje que dejó en el libro de visitas cuando el alcalde le entregó la llave de la ciudad.

El papa León XIV celebra una misa en la Plaza de Cibeles, en Madrid, España, el 7 de junio de 2026.

El papa insistió en que en “la España de hoy y de mañana, la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.

“Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”, subrayó.

Asimismo, llamó a los católicos españoles a que no se encierren “en una devoción privada”, sino que se abran “a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza”.

La primera visita del papa a España en 15 años

España es un país de tradición católica, pero donde la práctica religiosa ha disminuido en las últimas décadas. Alrededor del 90 % de los españoles se declaraban católicos en los años 1970, frente al 56,1 % ahora, según una encuesta realizada en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El papa León XIV llegó el sábado al país ibérico en el marco de una visita de siete días. Se trata de la primera visita de un pontífice desde la de Benedicto XVI en 2011.

El sábado por la noche, León XIV se reunió con 500.000 participantes, en su mayoría jóvenes, cerca del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid para una vigilia de oración.

Antes de esto, se había encontrado con los reyes de España en el Palacio Real. Allí, hizo un llamado a poner fin a los “discursos que dividen” a la sociedad, centrándose especialmente en la cuestión de los migrantes.

El papa León también elogió a España, cuyo gobierno de izquierda se ha opuesto a su país natal, Estados Unidos, así como a Israel en relación con las guerras en Medio Oriente, por su “compromiso constante con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

Su visita, que terminará el viernes 12 de junio, incluye una parada en las Islas Canarias, donde tiene previsto reunirse con migrantes. También visitará a la ciudad de Barcelona, donde celebrará el miércoles 10 de junio una misa en la Sagrada Familia.

Con EFE, AFP y Reuters

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