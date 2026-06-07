Donald Trump pidió que se llevaran a cabo más ataques “quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano , en una entrevista con el canal estadounidense ‘NBC’.

Israel atacó lo que presento como “centros de mando terroristas”, en los suburbios de sur de Beirut, la capital libanesa, como represalia por disparos de cohetes por parte de Hezbolá contra zonas del norte de Israel, explicó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un comunicado.