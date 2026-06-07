Los armenios votan este domingo en unas elecciones parlamentarias que ponen a prueba la resistencia del acercamiento de Pashinian a Occidente, en un contexto marcado por amenazas y acusaciones de injerencia por parte de Rusia.

Armenia y Rusia son formalmente aliados, pero Moscú ha comparado las aspiraciones de adhesión a la Unión Europea de la exrepública soviética con las de Ucrania, cuya orientación prooccidental, según el Kremlin, terminó provocando la invasión rusa de 2022.

En una declaración especialmente contundente realizada en mayo, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó: «Todos vemos lo que está ocurriendo ahora con Ucrania… ¿Cómo empezó todo? Con el intento de Ucrania de ingresar en la Unión Europea».

El Kremlin también ha sido acusado de intentar influir en la votación. En las semanas previas a las elecciones, Rusia prohibió la importación de varios productos armenios, una medida interpretada como una forma de presión económica sobre el país.

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Además, funcionarios armenios han advertido de que «enemigos de la libertad» están financiando campañas de propaganda.

Analistas han detectado desinformación en internet, actividad de hackers y narrativas favorables al Kremlin que presentan la cooperación con Occidente como una amenaza.

Una elección marcada por años de crisis

Los comicios llegan tras años de turbulencias desde que Pashinian alcanzó el poder gracias a una revolución popular en 2018.

El pequeño país del Cáucaso sigue recuperándose del golpe sufrido tras la ofensiva militar de su histórico rival, Azerbaiyán, en la región de Karabaj.

El conflicto terminó en 2023 cuando el ejército azerbaiyano tomó el control del enclave y la mayoría de la población armenia huyó de la zona.

Pashinian ha planteado estas elecciones como una decisión entre lograr una paz duradera con Azerbaiyán o regresar a la guerra.

El dirigente de 51 años también ha intentado reducir la dependencia de Armenia respecto a Moscú después de que Rusia no acudiera en ayuda de Ereván durante el conflicto de Karabaj.

Ha congelado la participación armenia en una alianza de seguridad liderada por Rusia, mientras profundiza las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, y ha situado al país en una senda que podría desembocar en una futura adhesión al bloque europeo.

Pashinian insiste en que no busca una ruptura con Moscú. Sin embargo, la campaña se ha convertido en una batalla sobre el futuro geopolítico de Armenia, con el primer ministro y sus principales rivales acusándose mutuamente de poner en riesgo una nueva guerra.

«Una carrera imprudente»

Pashinian advirtió a los votantes de que Armenia podría enfrentarse a una «guerra catastrófica» con Azerbaiyán en cuestión de meses si su partido, Contrato Civil, que lidera las encuestas, no obtiene una mayoría sólida. Sus adversarios consideran que se trata de una estrategia basada en el miedo.

Por su parte, Karapetyan, cuyo partido Armenia Fuerte ocupa el segundo lugar en los sondeos, rechaza las acusaciones de querer devolver al país a la órbita rusa, aunque critica la «imprudente carrera hacia Occidente» emprendida por el Gobierno.

«Rusia ha sido y seguirá siendo nuestro socio estratégico y nuestro principal socio económico», declaró.

Karapetyan permanece bajo arresto domiciliario desde el año pasado acusado de planear un golpe de Estado, cargos que considera políticamente motivados.

Apoyo occidental a Pashinyan

Europa ha dejado entrever claramente su preferencia electoral.

Durante una visita de alto perfil en mayo, el presidente francés Emmanuel Macron expresó públicamente su apoyo a Pashinyan, al que calificó como un gran amigo.

En una recepción oficial, Macron incluso tomó el micrófono mientras el primer ministro armenio tocaba la batería durante una interpretación de ‘La Bohème’, el clásico de 1965 del fallecido cantante franco-armenio Charles Aznavour.

El presidente estadounidense Donald Trump también ofreció su «apoyo total para la reelección» de su «gran amigo y líder» Pashinian.

El futuro geopolítico en juego

Aún no está claro si el partido gobernante logrará la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar reformas constitucionales exigidas por Azerbaiyán como condición para firmar un tratado de paz definitivo.

La trayectoria democrática de Pashinian también será examinada en las urnas.

Ocho años después de llegar al poder prometiendo desmantelar el sistema oligárquico armenio, el primer ministro enfrenta crecientes acusaciones de retroceso democrático.

Aun así, para muchos armenios la oposición sigue asociada a la influencia rusa y a los oligarcas.

Las opiniones entre los votantes están divididas. Armen Pogosian, de 77 años y presidente de una asociación de consumidores, considera que «la primera tarea es deshacerse de él» y responsabiliza a Pashinian de la pérdida de Karabaj.

Por el contrario, Garik Petrosian, especialista en informática de 31 años, asegura que votará por el actual mandatario en defensa de «la independencia de Armenia».

«No permitamos que nos convirtamos en una provincia de Rusia», afirmó.

Casi 2,5 millones de personas están llamadas a las urnas en unas elecciones supervisadas por observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

*France 24 y AFP; adaptado de su original en inglés

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