Luego de meses de polémicas y cambios de campamento, la selección de Irán partió a México este sábado 6 de junio. Desde el aeropuerto de Antalya, en Turquía, emprendieron su viaje hacia Norteamérica, pese a que aún no ha terminado la puja por las visas para entrar a Estados Unidos.

Washington no emitió visas para todos los miembros de la delegación de la selección nacional iraní para el Mundial de 2026, que se disputará en territorio estadounidense, en Canadá y en México, confirmaron este sábado medios iraníes.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que si bien todos los jugadores recibieron su visa para entrar a territorio estadounidense, algunos miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI) no la obtuvieron.

Entre ellos se encuentra el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

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Durante semanas hubo incertidumbre por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde disputarán la fase de grupos.

El viernes, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían emitido las visas para la selección nacional de fútbol iraní, pero no informó que se les había denegado a algunos miembros del equipo técnico y la federación.

Ramin Rezaeian, de Irán, besa el Corán al partir de Turquía hacia México antes del Mundial.

La agencia Tasnim indicó que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visas para todos los miembros de la delegación del país persa.

El 'Team Melli', como se conoce en el país a la selección de fútbol, tiene su campamento base en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Irán está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

Embajador iraní en México pide agilizar los trámites

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, confirmó este sábado que 15 integrantes del seleccionado de fútbol de su país, miembros del cuerpo técnico y directivo, aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos, a poco más de una semana de su debut en el Mundial FIFA 2026.

Pasandideh agregó que las autoridades estadounidenses "no han explicado las razones por las que algunos miembros de la delegación continúan sin recibir sus visas".

El diplomático recordó en conferencia de prensa que la selección de su país utilizará la ciudad fronteriza de Tijuana como base para trasladarse por vía aérea a los partidos programados en Estados Unidos y regresar posteriormente a México.

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria "cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día".

Para el representante de la nación islámica, estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

"Es un desafío para nuestros jugadores", afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

Irán: "El incompetente anfitrión del Mundial, Estados Unidos, está fallando"

Por su parte, la Embajada de Irán en Sudáfrica se refirió también al tema en redes sociales y reprochó a Estados Unidos que deniegue el visado.

"El incompetente anfitrión del Mundial, Estados Unidos, está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Somos huéspedes de FIFA y es responsabilidad de la FIFA asegurar que se emitan las visas para todos los miembros. Estados Unidos niega visas a funcionarios del equipo nacional de fútbol de Irán antes de la Copa del Mundo", se lee en un fuerte mensaje de la embajada.

A poco más de una semana de su debut en la Copa del Mundo 2026, la selección de Irán se encuentra atrapada entre la política internacional y las exigencias deportivas, por lo que el diplomático dijo que pedirán la intervención de la FIFA al tiempo que agradeció el apoyo de México, en un contexto de tensiones geopolíticas con Washington.

Las autoridades iraníes consideran que las restricciones migratorias chocan con los compromisos tradicionalmente asumidos por los países organizadores de grandes eventos deportivos.

Por ello, representantes del país asiático solicitaron la intervención de la FIFA para garantizar que se respeten los principios de igualdad y acceso para todas las selecciones clasificadas al torneo.

Pasandideh reconoció que la FIFA ha realizado esfuerzos para facilitar la participación de Irán, pero insistió en que la ausencia de integrantes clave del cuerpo técnico y directivo podría afectar el desempeño del equipo durante la competición.

Con EFE

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