Dos hermanos, uno de cinco años y otro de 11, caminaban por la vivienda de la familia Souri en la calle Al Joauni del campamento de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza.

Pero una fuerte explosión rompió con la poca calma que había en el lugar. Al inicio pensaron que se trataba de un ataque aéreo de Israel. Pero no habían escuchado el particular sonido de un bombardeo aéreo.

Se trataba de una munición sin explotar. Los hermanos fueron los principales afectados. El de cinco años murió este jueves a causa de las heridas recibidas por la explosión.

Una fuente le dijo a EFE que el niño llegó cerca de las 15h30, hora local, “Estaba quemado al 100 % por la explosión en Nuseirat", añadió. Aunque recibió tratamiento en el Hospital Al Awda de Nuseirat, murió tras ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos en el Mártires de Al Aqsa, en Deir Al Balah, en el centro del enclave palestino.

Mientras que su hermano, de 11 años, también resultó herido y llegó con quemaduras al Al Awda. En un comunicado, la Defensa Civil de Gaza dijo que se ha registrado tres incidentes solo este jueves en varias zonas, causados ​​por explosiones de munición sin detonar dejadas por la ocupación israelí.

En enero, el Servicio de la ONU de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS) estimaba que entre el 5 y el 10 % de las municiones disparadas en Gaza no detonaban. El responsable en los territorios palestinos de UNMAS, Julius Van Der Walt, lamentaba a principios de diciembre que unas 400 personas han muerto en la Franja de Gaza a causa de las municiones sin detonar.

El pequeño de cinco años se suma a los en torno a 20.000 niños que han muerto a causa de la ofensiva de Israel en Gaza, lanzada en represalia de los ataques del 7 de octubre de 2023 en los que las milicias gazatíes mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

Hipotermia, otra causa de muerte

Pero no es el único riesgo para las infancias en Gaza. Las muertes de niños por hipotermia empiezan a sumar más casos debido al invierno y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran cientos de familias.

La última muerte, dijo el portavoz del grupo militar, Hazem Qasem, fue la de un niño en Khan Younis, debido al intenso frío. “Su permanencia en tiendas de campaña y la falta de refugios adecuados constituyen un claro crimen cometido por la ocupación al continuar su bloqueo de la Franja de Gaza e impedir la reconstrucción", añadió.

Hasta este jueves, 13 personas han muerto a consecuencia del temporal de frío y lluvias que azota al enclave palestino desde hace una semana, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás.

Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza, dijo que dos menores perdieron la vida por hipotermia y once edificios se derrumbaron debido a la tormenta Byron.

El servicio de emergencias gazatí Defensa Civil ha cifrado en más de 90 los edificios que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población. El aguacero, que arrojó más de 150 mililitros (9 pulgadas) de lluvia en algunas partes de Gaza durante la semana pasada, convirtió los caminos de tierra en barro e inundó las tiendas de campaña en los campamentos para personas desplazadas.

“Cuando escuchamos la noticia de que hay una tormenta, toda nuestra vida cambia, empezamos a pensar en dónde quedarnos, a dónde ir, dónde poner nuestros colchones y mantas, y dónde mantener a nuestros hijos seguros y calientes”, dijo Mohammed Gharableh, un padre desplazado de la ciudad sureña de Rafah.

Rescate de cuerpos

Mientras enfrentan estos riesgos, el grupo de Defensa Civil continúa con el rescate de cuerpos. Al jueves, dijeron, 60 cuerpos de mártires fueron encontrados entre los escombros de una casa, algunos de los cuales eran restos.

El rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación, informó que se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra. Esta acción es parte de la operación de búsqueda de los cuerpos que comenzó el pasado lunes día 15 y concluyó este jueves.

“El acceso a decenas de excavadoras y equipos de descombros sigue siendo muy limitado debido al bloqueo israelí de suministros”, reclamó el organismo. Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, más de 600 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros que cubren Gaza, y el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de cuerpos más siguen sepultados.

La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza denunció en abril que más de 2.180 familias extendidas palestinas han sido aniquiladas por completo como consecuencia de los dos años de bombardeos.

Turquía, en diálogos por Gaza

Mientras Gaza intenta recuperarse, entre bombardeos y el golpe del invierno, las conversaciones a nivel diplomático siguen su curso.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, se reunirá el viernes con funcionarios de Qatar y Egipto en Miami, Florida, para discutir el acuerdo de Gaza, dijo el jueves un funcionario de la Casa Blanca.

A esta reunión también se suman autoridades de Turquía "El ministro participará el 19 de diciembre en una reunión que se celebrará en la ciudad de Miami sobre el asunto de Gaza. Durante esta reunión también se llevarán a cabo conversaciones sobre otros asuntos regionales", indica en la nota el Ministerio de Exteriores turco.

Turquía lleva tiempo señalando su disposición de asumir un rol más destacado en la preparación del futuro de Gaza, incluido el envío de un contingente militar turco para una futura fuerza de paz internacional.

Para la reunión del viernes no se tiene claridad de quiénes serán los interlocutores del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Turquía fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Israel y durante décadas uno de sus mejores socios comerciales y aliados políticos, pero debido a las agresiones bélicas de Israel en Gaza, y especialmente la última guerra, las relaciones se han enfriado enormemente.

Además, El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado reiteramente al actual Gobierno israelí como "genocida", mientras sostiene que Hamás es un legítimo movimiento de resistencia.

Investigación de las fallas del 7 de octubre

En más de dos años de ofensiva sobre Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se opuso a la creación de una comisión estatal de investigación para abordar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás.

La mayoría de la sociedad israelí, según encuestas, exigían una investigación para conocer por qué hubo la incursión de militantes de Hamás. Buscan conocer la responsabilidad política de dicha falla en la seguridad de Israel.

