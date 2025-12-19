“Milei, por supuesto, es un lacayo”, dijo Duardo Coppola, miembro del Sindicato de Electricidad y Energía de General Pueyrredon, al referirse a que la reforma laboral -“Ley de Modernización Laboral- enviada al Congreso por el Gobierno de Milei “la dicta el gobierno de Estados Unidos”.

“Primero, obviamente, rechazamos esta monstruosa reforma laboral que el gobierno nacional pretende implementar, que solo propone mano de obra más barata y mayor precariedad laboral”, dijo Johana Duarte, líder del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular.

Explicó que la propuesta construye una falacia. “Afirmar que quitarles derechos a los trabajadores registrados, aquellos con empleo formal, llevaría a que quienes están en la informalidad pudieran formalizarse, es una mentira”, explicó.

Recordó que la historia ha demostrado que “quitarles derechos a los trabajadores, a un sector de trabajadores, no generará derechos para el resto”.

Desde la central obrera afirmaron que "la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz", y advirtieron que el proyecto "intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado".

Reforma laboral de Milei

Vacaciones, jornada laboral, despidos, trabajo en casas particulares y servicios esenciales. El proyecto de Ley del Ejecutivo es una transformación radical del mercado de trabajo que, según el mandatario, está obsoleto.

La propuesta incluye, entre otras cosas, la ampliación de la jornada laboral (de 8 a 12 horas) de mutuo acuerdo, la reducción de las indemnizaciones por despido y la ampliación de la definición de servicios "esenciales" durante las huelgas.

Además, el proyecto redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldos (dos sueldos extras al año) y premios y fija límites a las indemnizaciones.

Para costearlas, los empleadores podrán establecer un Fondo de Asistencia Laboral que se integra con un aporte equivalente a 3 puntos porcentuales de la masa salarial.

A su vez, las empresas reducirán sus contribuciones al sistema jubilatorio estatal por el mismo porcentaje.

La propuesta habilita pagos a los trabajadores por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa. En cuanto al salario “debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos”, eliminando el actual límite que hay para este último ítem.

En cuanto al derecho de huelga, se reafirma el marco establecido por un decreto de Milei de 2023 estableciendo “límites en los servicios esenciales y en aquellas actividades calificadas como de importancia trascendental” como las relacionadas con la educación y la salud.

“Representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 11 de diciembre a través de su cuenta de X.

El medio argentino ‘La Nación’ explica que, entre los puntos más importantes, “aparece la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por mecanismos alternativos financiados con aportes mensuales del empleador, junto con cambios en la organización del descanso anual y en la forma de resolver conflictos colectivos”.

’Sálvese quien pueda'

Columnas separadas de varios miles de personas convergieron en la Plaza de Mayo, sede de la Casa Rosada, donde se desplegó una masiva presencia policial, para una manifestación destinada a paralizar el centro de la ciudad,

Varios sindicatos, partidos de la oposición, movimientos sociales y grupos de izquierda radical se unieron a la manifestación. Se observaron paros laborales junto a la movilización principal, especialmente en la función pública y el control del tráfico aéreo.

"La reforma pretende que un compañero se pelee con el compañero de al lado", criticó el manifestante Julio Barroso, de 51 años, empleado de la industria química y representante sindical. Según él, la reforma propuesta pretende "hacer que los trabajadores pierdan su fuerza colectiva para defenderse, fomentar la mentalidad de 'sálvese quien pueda' y hundir a todos".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó duramente la propuesta. "No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas".

Cree que se trata de una reforma propia "de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático".

A la expectativa del Senado

El parlamento argentino inició el miércoles, en la comisión del Senado, la revisión de la propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno de Milei, con numerosos puntos considerados inaceptables por los sindicatos.

La legislación actual "paraliza la contratación" porque, desde el punto de vista empresarial, "existe el temor de entrar en un entorno potencialmente conflictivo", argumentó el ministro de Trabajo, Julio Cordero, al defender la reforma ante la comisión del Senado.

Si bien se esperan algunos cambios, es probable que la reforma, a la que se opone la oposición peronista de centroizquierda, avance con el apoyo de los aliados de Milei y de los opositores moderados. De aprobarse, se prevén impugnaciones legales.

“Les decimos a los senadores: ojo con lo que hacen porque el pueblo y la patria se los va a demandar”, señaló a AP Octavio Argüello del sindicato de camioneros. En su espalda, cargaba un cartel con la frase: “En defensa del trabajo y la dignidad”.

La reforma llega en momentos en que su partido, La Libertad Avanza, se ha empoderado en el Parlamento luego de las elecciones de mitad de mandato del 26 de octubre en las que los argentinos respaldaron su gestión.

Con AP, Reuters, AFP.

