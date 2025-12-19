El subsidio a los precios de los combustibles quedó definitivamente eliminado en Bolivia, luego de casi 20 años de inamovilidad, en medio de la declaración de “emergencia económica y social” por parte del recién instalado presidente Rodrigo Paz.

“Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, afirmó Paz en un mensaje a la nación.

Paz aseguró en un discurso la noche del 17 de diciembre que el país vive "la peor crisis económica, financiera, social y ambiental" de su historia, y sostuvo que tendrá que atravesarla con un déficit que describió como “gigantesco” y con sus “reservas internacionales agotadas”.

Tanto la gasolina como el diésel mantuvieron el mismo precio durante los 19 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), 0,53 dólares el litro, un anclaje que le costaba al Estado unos 2000 millones de dólares al año.

La eliminación de las subvenciones hará que la gasolina especial pase a un dólar por litro, la premium a 1,58 y el diésel a 1,40, pero solo durante seis meses, al cabo de los cuales el Gobierno evaluará si es necesario introducir nuevos ajustes, de acuerdo con el ministro de Petróleo y Gas, Mauricio Medinaceli.

El anuncio provocó una estampida de conductores que formaron largas filas en torno a las gasolineras, para surtir antes de que entren en vigencia los nuevos costos.

Paz, sin embargo, se mantuvo fiel a su promesa de campaña de preservar algunos programas asistenciales, como la congelación del costo de la bombona de gas licuado a 3,23 dólares.

Además, anunció un incremento de 20% para el salario mínimo nacional, que ahora será de 474 dólares al mes, y otros aumentos en programas de ayuda a adultos mayores y estudiantes.

Aliados y críticos alineados por igual

El anuncio de Paz detonó un nuevo enfrentamiento con su vicepresidente, el expolicía Edman Lara, quien se reunió este 18 de diciembre con representantes tanto del gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) como de los opositores Libre, APB Súmate y Popular, para fijar una posición común ante el decreto.

"Nosotros rechazamos esas medidas, consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar, que va a afectar a los sectores más humildes", reclamó Lara a la salida del encuentro.

Lara ha estado enfrentado a Paz prácticamente desde el inicio del periodo, ha cuestionado sus decisiones y ha denunciado que el presidente lo margina de las reuniones de gabinete más sensibles.

El expresidente Evo Morales también mostró su oposición a la eliminación a los subsidios, en una publicación en X en la que calificó la nueva política de “improvisada” y denunció que “rompe cualquier criterio de equilibrio y golpea a las familias trabajadoras”.

Morales también advirtió que el “desproporcionado aumento” en los precios de los combustibles redundará en “el aumento de precios a todo nivel”.

Esa advertencia se verificó ya en el costo de los pasajes de transporte público, que pasaron de 0,34 dólares a 0,71 en trayectos cortos, y de 0,43 a 0,93 para las rutas interurbanas. La medida fue anunciada por el dirigente del sindicato de transportistas Limbert Tancara, quien agregó que las nuevas tarifas podrían revertirse “si el Gobierno retrocede en este decreto supremo”.

Visto bueno de Estados Unidos

El decreto de emergencia económica de Paz contó con el beneplácito de Estados Unidos, expresado por el secretario de Estado Marco Rubio a través de un comunicado.

Aunque no hizo referencia a las medidas más impopulares, Rubió sí avaló el régimen de repatriación de capitales anunciado por Paz, que permitirá el retorno de fondos sin intereses, como una solución para recuperar la liquidez.

"Aplaudimos los esfuerzos históricos del presidente Paz para abrir Bolivia al mundo comprometiéndose con reformas significativas que atraigan inversión internacional", indicó Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense también anunció que funcionarios del Gobierno de Donald Trump se encuentran actualmente en Bolivia, “buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad de ambas naciones”.

Aunque Paz se ha mantenido firme en su propósito de no acudir al Fondo Monetario Internacional, su ministro de Exteriores Fernando Aramayo confirmó en una entrevista con el ‘Wall Street Journal’ que La Paz procura una línea de salvación financiera de Trump, similar a la negociada con Argentina.

Además, prometió que Bolivia abrirá a la inversión extranjera sus vastas reservas de litio, aunque no relacionó esa perspectiva con el auxilio esperado.

Con Reuters y EFE

