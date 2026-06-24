Francia experimenta un récord histórico de calor y alerta en tres cuartas partes del país.

El país atraviesa uno de los episodios de calor más severos de su historia reciente. El martes registró el día más caluroso desde que existen mediciones nacionales comparables, con una temperatura media de 29,8 grados centígrados en la red de estaciones meteorológicas de referencia, superando los registros alcanzados durante las históricas olas de calor de 2003 y 2019.

Las temperaturas han superado ampliamente los 40 grados en numerosas regiones y en París se alcanzaron máximas de 40,9 grados, un récord para un mes de junio. El servicio meteorológico Météo-France amplió para el jueves 25 de junio la alerta roja a 72 departamentos, cerca de tres cuartas partes del territorio nacional.

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Las consecuencias ya son visibles en la vida cotidiana. La Torre Eiffel y el Museo del Louvre han reducido sus horarios de apertura para proteger tanto a trabajadores como a visitantes. Las escuelas han modificado sus actividades y las autoridades sanitarias han informado de una fuerte presión sobre los servicios de urgencias.

Turistas que se protegen del sol con sombrillas pasan junto a la pirámide de cristal del museo del Louvre, que cierra antes de lo habitual debido a la ola de calor y al aumento de las temperaturas en París, Francia, el 24 de junio de 2026.

Además, las altas temperaturas han afectado la producción energética. Varias centrales nucleares redujeron su actividad debido a las limitaciones para obtener agua de refrigeración, lo que disminuyó temporalmente la generación eléctrica del país.

Las autoridades también reportaron al menos 48 muertes por ahogamiento desde el inicio de la ola de calor, muchas de ellas de jóvenes que buscaban aliviar las altas temperaturas en ríos y otros espacios acuáticos sin vigilancia. A ello se suman dos menores fallecidos tras permanecer en un vehículo expuesto al calor extremo.

El sector agrícola también ha sufrido pérdidas significativas, especialmente en granjas avícolas del oeste del país, donde cientos de miles de aves murieron por las elevadas temperaturas.

Reino Unido: nuevo récord nacional para junio y servicios afectados

El Reino Unido registró este miércoles la temperatura más alta jamás medida durante un mes de junio. Los termómetros alcanzaron los 35,8 grados centígrados en West Sussex, superando el récord anterior vigente desde 1957 y repetido en 1976.

La Oficina Meteorológica británica mantiene una inusual alerta roja para amplias zonas del sur y centro de Inglaterra y Gales, mientras advierte que las temperaturas podrían acercarse a los 38 grados en los próximos días.

La ola de calor ha obligado al cierre o reducción de horario en cientos de centros educativos. Asimismo, varias compañías ferroviarias suspendieron o limitaron servicios debido al riesgo de deformaciones en las vías y otros problemas asociados a las altas temperaturas.

Incluso algunos eventos de la Semana de Acción Climática de Londres tuvieron que ser cancelados por las condiciones meteorológicas extremas.

España: temperaturas de hasta 44 grados y primeras víctimas mortales

España también ha vivido uno de los episodios de calor más intensos de los últimos años. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió alertas rojas en Andalucía por temperaturas de hasta 44 grados centígrados.

El calor extremo se extendió además a regiones tradicionalmente más templadas del norte del país, como Cantabria y el País Vasco, donde se alcanzaron valores cercanos a los 40 grados.

Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas mayores por golpes de calor tras varios días consecutivos de temperaturas extremas. Aunque algunas zonas comenzaron a registrar un ligero descenso térmico, los expertos advierten de que las olas de calor son cada vez más frecuentes, más intensas y aparecen fuera de los meses tradicionalmente más cálidos del verano.

Según los meteorólogos españoles, la mitad de las olas de calor registradas en junio desde 1975 se han producido en la última década, una tendencia asociada al calentamiento global.

Italia: alerta máxima en 16 ciudades

Italia mantiene la máxima alerta sanitaria por calor en 16 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Verona.

El Ministerio de Salud advirtió que la situación podría agravarse durante el fin de semana y alcanzar su punto máximo entre el domingo y el lunes. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante las horas centrales del día y extremar las precauciones entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

El impacto también se ha dejado sentir en el sector turístico. Las Galerías Uffizi de Florencia suspendieron temporalmente la venta de entradas para solucionar una avería en el sistema de aire acondicionado.

Bélgica: récord histórico para un 24 de junio

Bélgica registró este miércoles 35,1 grados centígrados, la temperatura más alta jamás medida en el país para un 24 de junio desde que existen registros.

La ola de calor provocó la cancelación de servicios ferroviarios y de autobús, la suspensión de actividades escolares y el cierre preventivo de algunos monumentos, incluido el Atomium de Bruselas.

El episodio también generó polémica política después de que el ministro de Defensa, Theo Francken, minimizara en redes sociales la gravedad de la situación. Sus comentarios fueron criticados por responsables políticos y medios de comunicación, que los consideraron incompatibles con las evidencias científicas sobre el cambio climático.

Entretanto, Países Bajos y Suiza toman medidas excepcionales. En el territorio neerlandés se emitieron alertas por calor extremo ante previsiones de hasta 36 grados centígrados. Las autoridades suspendieron actividades deportivas al aire libre, redujeron algunos servicios de transporte público y permitieron a numerosos centros educativos acortar la jornada o cerrar temporalmente.

En Suiza, varias administraciones locales optaron por abrir gratuitamente salas de cine climatizadas para ofrecer refugio a la población durante las horas de mayor calor.

El fenómeno del bloque Omega mantiene atrapado el calor

Los meteorólogos atribuyen la persistencia de esta ola de calor a un patrón atmosférico denominado "bloque Omega". Este sistema recibe su nombre por la forma que adopta en los mapas meteorológicos, similar a la letra griega Ω.

El fenómeno actúa como una barrera que impide la circulación habitual de las masas de aire, permitiendo que el calor permanezca estacionario durante varios días sobre una misma región. Según especialistas climáticos, esta configuración está elevando las temperaturas hasta 18 grados por encima de los valores habituales para esta época del año en algunas zonas de Europa occidental.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que las olas de calor extremas representan una de las mayores amenazas sanitarias asociadas al cambio climático. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que estos episodios provocan alrededor de 500.000 muertes al año en todo el mundo.

La OMS recuerda que los grupos más vulnerables son las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes desarrollan trabajos al aire libre.

Europa, considerada el continente que más rápido se calienta del planeta, registra un aumento de temperaturas superior al doble de la media mundial. Organismos científicos internacionales sostienen que el calentamiento global está incrementando la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor, especialmente en el sur y el oeste del continente.

Mientras las previsiones apuntan a varios días más de temperaturas extremas, las autoridades europeas mantienen activados los planes de emergencia y llaman a la población a limitar la exposición al sol, hidratarse adecuadamente y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Con Reuters, AP y EFE

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