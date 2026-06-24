Lo esencial:
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que las conversaciones técnicas entre su país e Irán se reanudarán el 29 o el 30 de junio en Suiza.
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El jefe del organismo nuclear de la ONU afirma que sus inspectores realizarán visitas a las instalaciones nucleares de Irán.
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Teherán responde que una supervisión de la agencia nuclear solo sería posible después de que se alcanzado un acuerdo definitivo con Washington.
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, inicia una gira por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, en un intento por tranquilizar a los aliados que consideran que el acuerdo de paz propuesto con Irán es demasiado indulgente con el país que los atacó en medio de su respuesta a la guerra iniciada por Washington e Israel.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 24 de junio:
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