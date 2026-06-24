El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que las conversaciones técnicas entre su país e Irán se reanudarán el 29 o el 30 de junio en Suiza.

El jefe del organismo nuclear de la ONU afirma que sus inspectores realizarán visitas a las instalaciones nucleares de Irán.

Teherán responde que una supervisión de la agencia nuclear solo sería posible después de que se alcanzado un acuerdo definitivo con Washington.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, inicia una gira por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, en un intento por tranquilizar a los aliados que consideran que el acuerdo de paz propuesto con Irán es demasiado indulgente con el país que los atacó en medio de su respuesta a la guerra iniciada por Washington e Israel.