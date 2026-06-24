Lo esencial:

Israel y Líbano sostienen su quinta ronda de conversaciones en EE. UU., mientras Beirut busca un alto el fuego definitivo.

El Senado de EE. UU., de mayoría republicana, respaldó una iniciativa para detener la acción militar estadounidense en Irán, luego de que la Cámara Baja votara en el mismo sentido hace unas semanas.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advierte que no aceptará nada menos que el fin de "la ocupación israelí" en el sur del país.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que Irán aceptó inspecciones nucleares de máximo nivel por tiempo indefinido.

El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, negó que Teherán haya invitado a la OIEA a inspeccionar sus instalaciones nucleares dañadas y que haya mantenido reuniones con el director del organismo, Rafael Grossi.

y que haya mantenido reuniones con el director del organismo, Rafael Grossi. El negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán "administrará" el estratégico estrecho de Ormuz de ahora en adelante.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, anunció que EE. UU. acordó liberar de inmediato 12.000 millones de dólares de sus fondos congelados.

Disparos del Ejército israelí mataron a dos personas en el sur del Líbano, las primeras víctimas mortales en la zona en tres días.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 23 de junio sobre Medio Oriente, luego de la primera ronda de conversaciones en Suiza para la negociación de un acuerdo de paz duradero entre Irán y Estados Unidos:

Con Reuters, AFP, AP y medios locales

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