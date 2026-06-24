La segunda fecha del grupo K del Mundial de Fútbol 2026 comenzó el martes 23 de junio con el duelo entre Portugal y Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos), en el que se terminó imponiendo la selección europea por 5-0, con un doblete del astro Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales.

El eterno número 7 de la selección portuguesa marcó el 1-0 en el minuto 6 y el 3-0 en el 39, Entre medias, anotó Nuno Mendes de tiro libre, en el minuto 17. La selección portuguesa se marchó al descanso con una ventaja de tres goles, que amplió por un tanto más en el periodo complementario tras un autgol de los uzbekos.

Los lusos llegaron al encuentro con una sed de victoria que no pudieron aplacar en su debut mundialista ante la RD Congo, que terminó con sorpresivo empate de los africanos (1-1) al término de la primera parte.

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Además, la victoria de la selección Colombia ante los uzbekos, que situó a los latinoamericanos como líderes del grupo, puso mayor presión sobre el equipo portugués.

"Siempre hay ruido externo, pero eso no entra en el vestuario", manifestó el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, en la rueda de prensa previa al partido.

Portugal saltó al campo con: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

En Uzbekistán, el seleccionador italiano Fabio Cannavaro apostó por: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Odildzhon Khamrbekov, Otabek Shukurov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en seis Mundiales

La estrella de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, se convirtió este martes, a sus 41 años, en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis Mundiales distintos.

Aunque comparte con Lionel Messi el récord de mayor número de torneos disputados, Ronaldo es el único que ha marcado un gol en cada edición, después de que el argentino no lograra marcar en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El mediapunta portugués, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, marcó el primer y el tercer gol de los lusos.

El primero tanto llegó al minuto seis tras capitalizar un centro de Joao Cancelo, mientras que la segunda anotación ocurrió al minuto 39 gracias un pase de Bruno Fernandes que complemento Ronaldo con un golpe de pierna derecha al lado del primer palo.

Estos goles lo convierten también en el segundo jugador de mayor edad en marcar en un Mundial, solo por detrás del delantero camerunés Roger Milla, que tenía 42 años cuando anotó en el torneo de 1994 en Estados Unidos.

Con esta actuación, el capitán portugués se sacude las críticas en su contra, después de que no marcara en el agrió empate con RD Congo.

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol en la Copa Mundial frente Uzbekistán en Houston (EE. UU.), el martes 23 de junio de 2026.

Ronaldo marcó un gol en su debut mundialista en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, de momento, dos en la Copa del Mundo de 2026.

El de este martes fue su gol número 144 en 230 encuentros internacionales con la selección portuguesa. Así, Ronaldo igualó el récord de nueve goles de Eusebio en la fase final del Mundial con Portugal.

Teniendo en cuenta toda su trayectoria, el astro portugues ha marcado 972 goles en todas las competiciones.

"Cristiano es un capitán, actúa como capitán con mucha experiencia que podemos aprovechar todos. En toda su carrera, hablamos de alguien que lleva 21 años representando a Portugal; tiene un hambre increíble de ayudar, es un ejemplo", afirmó Martínez en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium.

El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

Con EFE y medios locales

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