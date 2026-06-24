Inglaterra no logró realizar ni un solo disparo al arco durante casi una hora, pero estrelló un balón contra el travesaño al final del partido, justo antes de conformarse con un empate 0-0 contra Ghana en el Grupo L de la Copa del Mundo, en un martes lluvioso y frío.

Ambos equipos suman cuatro puntos en dos partidos y se acercan cada vez más a un puesto en los dieciseisavos de final.

Fue el primer partido de este Mundial en el que ninguno de los dos equipos logró realizar un disparo a puerta en la primera mitad, ya que Ghana se contentó con replegarse y ceder la posesión a sus rivales mientras trabajaba arduamente para cerrar los espacios alrededor del área.

Inglaterra, que no pudo aprovechar su victoria inicial por 4-2 sobre Croacia, logró su primer disparo a puerta justo antes de la hora de juego y estrelló el balón contra el larguero en el minuto 86 con un cabezazo de Nico O’Reilly, antes de que el capitán Harry Kane enviara el rebote por encima del larguero.

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Harry Kane, de Inglaterra, falla una ocasión de gol frente a Ghana, este 23 de junio de 2026.

Ghana, que marcó en los últimos segundos contra Panamá, amenazó con sorprender a Inglaterra al contraataque gracias a la velocidad de Antoine Semenyo y del suplente Prince Kwabena Adu.

Pero fue Inglaterra quien desaprovechó la mejor oportunidad del partido en el minuto 86, cuando O’Reilly remató de cabeza contra el larguero y Kane envió el rebote por encima del larguero.

Inglaterra aumentó la presión en los minutos finales, pero Ghana resistió y logró el empate.

Croacia y Panamá, ambas con cero puntos, se enfrentan también este martes.

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Con EFE y Reuters

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