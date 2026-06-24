El inicio de la primera ronda de negociaciones entre estadounidenses e iraníes cerca de Stansstad, en Suiza, con la mediación de Qatar y Pakistán, no ha disipado las preocupaciones de los países del Golfo.

Como principales objetivos de la respuesta iraní a la guerra desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, temen que se alcance un acuerdo entre Irán y Estados Unidos a sus expensas.

Como muestra de su inquietud, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, realiza una gira regional (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein) del 23 al 25 de junio.

"Abordará toda una serie de prioridades regionales, en particular el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar un paso libre, seguro y sin obstáculos por el estrecho de Ormuz, así como la importancia de la paz y la estabilidad en la región", precisa el Departamento de Estado.

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Una especie de servicio de posventa ante un Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que sigue desconcertado por los 14 puntos del memorando de entendimiento firmado entre Teherán y la Administración Trump la semana pasada.

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"Es cierto que este texto ha acallado los cañones y ha reactivado el juego diplomático, pero se inclina demasiado a favor de los intereses iraníes", confiesa de forma anónima a France 24 un diplomático de uno de los países miembros de la unión regional.

"Todos en el Consejo de Cooperación esperamos que las cuestiones clave de este memorando se corrijan durante las conversaciones a puerta cerrada, lejos de las declaraciones mediáticas sensacionalistas de unos y otros", añade.

Aunque desconcertados por los múltiples anuncios de acuerdos y amenazas sin fundamento de Donald Trump, los países del Golfo —que cuentan con importantes reservas de hidrocarburos y capital, así como con fuertes vínculos en materia de seguridad con Washington— han elogiado públicamente, para no ofenderle, sus "esfuerzos diplomáticos".

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"Concesiones estadounidenses alucinantes e incomprensibles"

Pero, entre bastidores, los países del CCG consideran con amargura que la República Islámica, el rival regional chií que no dudó en atacar sus infraestructuras —como aeropuertos o complejos petroleros— durante el último conflicto, ha salido reforzada de la guerra.

"El alcance de las concesiones estadounidenses es alucinante e incomprensible; los iraníes lo han conseguido casi todo y tienen todas las cartas en la mano para chantajear a Estados Unidos en estas negociaciones", suspira el diplomático.

"Nuestro optimismo es prudente, pues tememos que, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato (previstas para noviembre), Donald Trump, que quiere acabar lo antes posible con este conflicto impopular en su país, se apresure a ceder en todo y a firmar un acuerdo que no resuelva nada", agrega.

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Esto es precisamente lo que preocupa a los Emiratos Árabes Unidos. Un diplomático emiratí de paso por Francia con motivo de la cumbre del G7 considera que los 60 días que se han dado los iraníes y los estadounidenses para alcanzar "un acuerdo definitivo" son "de vital importancia para la seguridad y la estabilidad de toda la región".

"Podrían llegar a un acuerdo global, pero también esperamos un acuerdo incompleto que presente ciertas lagunas», confiesa. «Porque los estadounidenses tienen sus propios intereses y Teherán es hábil y muy paciente a la hora de negociar, aunque económicamente el país se encuentre en una situación muy difícil".

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Y el diplomático añade: "Estamos preocupados, porque no hemos participado en las conversaciones sobre el memorando y no participamos en las que se están celebrando en Suiza, a pesar de que nos ha afectado profundamente esta guerra que no hemos querido".

Aún conmocionado por "la primera agresión a gran escala que ha sufrido jamás su país", recuerda que el 28 de febrero, "45 minutos después del inicio de la guerra, los iraníes respondieron con un ataque masivo contra los Estados del CCG. Los Emiratos Árabes Unidos fueron los más afectados, con el 46% de los ataques, y se lanzaron contra nosotros hasta 3.000 proyectiles, drones, misiles y misiles de crucero iraníes".

"Sin embargo, la situación sigue siendo incierta e igual de complicada tras la firma del memorando, sobre todo teniendo en cuenta que tanto los partidarios iraníes de la línea dura como los israelíes de la línea dura pueden reavivar la guerra", prosigue.

"Nuestras preocupaciones siguen intactas en lo que respecta a los ataques con drones y misiles iraníes, el programa nuclear de Teherán, sus injerencias en la región a través de sus aliados, pero también —y este es uno de los puntos más importantes— la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Abu Dabi se ha encargado de transmitir sus mensajes a los negociadores, "sobre todo a través de Qatar, un mediador extraordinario", pero también "manteniendo un estrecho diálogo con los estadounidenses".

Precisamente en cuanto a las preocupaciones del país "y las de Arabia Saudita" sobre los misiles balísticos iraníes, el diplomático afirma que hay que mantener la lucidez y la lógica.

"¿Aceptará Irán eliminar por completo su capacidad en materia de misiles balísticos? No sería realista pensar que Teherán se limitaría a responder 'sí'", afirma. "Irán ha llegado para quedarse, y nosotros también, justo enfrente".

La cuestión estratégica del estrecho de Ormuz, bloqueado por los iraníes durante el conflicto, es otra fuente de preocupación para los países del CCG, especialmente para Qatar, que afirma estar trabajando para garantizar "el derecho de todos los Estados ribereños del Golfo Arábigo a un paso seguro y libre".

"Es cierto que su bloqueo afecta a los miembros del CCG, pero también tiene repercusiones económicas internacionales en cada país", insiste el diplomático emiratí. "Por lo tanto, no se trata de un ataque dirigido únicamente contra nosotros, sino de una gigantesca guerra internacional y económica librada por Irán, que, estamos profundamente convencidos, no desea volver a una situación de libertad de navegación".

El lunes, el negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que las condiciones en el estrecho no volverían a ser las de antes de la guerra y que la vía sería "administrada" por su país, según declaraciones recogidas por un medio de comunicación estatal.

Teherán dio a entender, tras la firma del memorando, su intención de cobrar a los buques que atraviesen el estrecho unas "tasas de servicio", lo que supondría un precedente para el transporte marítimo en aguas internacionales.

"Como comunidad internacional, deberíamos ejercer la máxima presión para garantizar la libertad de navegación en este estrecho; de lo contrario, en el futuro sufriremos colectivamente las consecuencias en otros lugares del mundo, en todos los estrechos", advierte. "El mero hecho de debatir esta idea con los iraníes significa que, en cierto modo, aceptamos renunciar al statu quo que prevalecía antes de la guerra, lo cual es gravísimo".

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A pesar de las graves quejas, el alto diplomático emiratí confirma que se han reanudado los contactos directos con Irán con motivo de la frágil tregua.

"La geografía nos impone una realidad sencilla: Irán está ahí para quedarse, y nosotros también, justo enfrente, por lo que necesitamos dialogar con ellos para asegurarnos de que nuestras líneas rojas se tengan en cuenta en cualquier debate", concluye.

"Pero como los israelíes y los estadounidenses eliminaron desde las primeras horas a los primeros y segundos niveles del poder en Irán, ahora nos enfrentamos a caras nuevas, lo que no facilita las cosas".

Adaptado de su versión original en francés

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