Daniel Muñoz clasificó a Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial este 23 de junio, sellando una victoria por 1-0 sobre la República Democrática del Congo en el Grupo K, después de que el portero Lionel Mpasi amenazara con convertir el partido en una noche de frustración.

Muñoz marcó el gol de la victoria desde el lado derecho del área en el minuto 75, superando finalmente a Mpasi, quien había frustrado en repetidas ocasiones a Colombia con una actuación inspirada.

Colombia, que había debutado en el Mundial con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, dominó la posesión y creó numerosas ocasiones.

James Rodríguez, que disputó su décimo partido en un Mundial —igualando así el récord colombiano que comparten Freddy Rincón y Carlos Valderrama—, obligó a Mpasi a intervenir con un potente disparo en el minuto 11.

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El portero se mantuvo firme, repeliendo los disparos de Jhon Arias y del extremo Luis Díaz, quien estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 18: controló un pase en profundidad dentro del área, se giró con habilidad y disparó a puerta, pero Mpasi lo detuvo con el pie.

El portero de RDC, Lionel Mpasi, rechaza un disparo en el duelo ante Colombia por el Grupo K del Mundial 2026. Guadalajara, 23 de junio de 2026. Mpasi fue decisivo para evitar un triunfo más amplio de los sudamericanos.

El equipo africano, animado por su empate a 1-1 en el primer partido contra Portugal, creó peligro de forma esporádica a través de Edo Kayembe, Cedric Bakambu y Yoane Wissa, pero le faltó puntería.

Al llegar al descanso, Colombia había realizado 15 disparos, seis de ellos a puerta, y nueve de sus diez jugadores de campo habían intentado rematar.

En las gradas, la República Democrática del Congo contó con el apoyo de Michel Nkuka Mboladinga, el famoso aficionado "estatua viviente" del equipo, que debutó en el Mundial tras perderse el primer partido contra Portugal debido a las medidas de cuarentena por el ébola.

El aficionado de la República Democrática del Congo Michel Nkuka Mboladinga posa como el héroe Patrice Lumumba antes del partido contra Colombia. Guadalajara, 23 de junio de 2026.

Colombia volvió a salir con fuerza tras el descanso: Díaz obligó a Mpasi a realizar otra gran parada en el minuto 51, antes de que Arias enviara el rebote fuera.

Wissa estuvo a punto de adelantar a la República Democrática del Congo en el minuto 73, cuando su disparo, tras una asistencia de Simon Banza, fue bloqueado, pero Colombia marcó poco después por medio de Muñoz.

Davinson Sánchez, Luis Díaz y Daniel Muñoz celebran junto a la afición colombiana luego de haber puesto en ventaja a Colombia sobre República Democrática del Congo. Guadalajara, 23 de junio de 2026.

Más tarde, Díaz creyó haber duplicado la ventaja con un remate a la escuadra, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Colombia suma ya seis puntos en dos partidos y se ha asegurado el pase a la fase de eliminación directa, antes de su último partido de la fase de grupos contra Portugal, que venció a Uzbekistán por 5-0 este mismo martes.

La República Democrática del Congo se queda con un punto y necesitará un buen resultado contra Uzbekistán para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse.

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