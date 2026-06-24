Colombia y la República Democrática del Congo mantuvieron sus alineaciones sin cambios para el partido de este martes 23 de junio en el Grupo K de la Copa Mundial.

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, mantiene la confianza en el equipo que venció a Uzbekistán por 3-1 en su debut en el torneo. Por eso, el portero Camilo Vargas conserva su puesto a pesar de las críticas recibidas tras el error que propició el gol de Uzbekistán.

También el centrocampista Gustavo Puerta se mantiene en el once inicial colombiano tras impresionar y dar una asistencia en la victoria inaugural. Mientras, Luis Suárez y Luis Díaz lideran nuevamente el ataque de Colombia, con el capitán James Rodríguez jugando en la retaguardia.

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Por su lado, República Democrática del Congo apostará por la misma alineación con la que logró un sorprendente empate 1-1 contra Portugal en su primer partido de la Copa del Mundo en 52 años.

Alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez, James Rodríguez, Jhon Arias, Jefferson Lerma, Luis Díaz, Luis Suárez.

República Democrática del Congo : Lionel Mpasi, Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

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