El Gobierno estadounidense anunció este martes 23 de junio sanciones contra cinco empresas cubanas afiliadas al conglomerado GAESA, bajo control militar, así como contra la esposa del hijo de Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero.

"Hoy, designo a cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen cubano, incluidas tres asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), previamente designado, y un miembro de la familia Castro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404 del Presidente Trump, del 1 de mayo de 2026, que impone sanciones a los responsables de la represión en Cuba", señala un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Qué es GAESA, el conglomerado empresarial que "controla" el Estado cubano?

Las empresas que incluye la medida de Washington son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, así como dos firmas estatales del ramo de minería: Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país.

Rafin y el Banco Financiero Internacional son "instituciones financieras vinculadas con GAESA" encargadas de "mover dinero en representación del régimen", explicó el comunicado de Rubio.

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Almacenes Universales es la empresa logística de GAESA, el gran conglomerado militaro-empresarial que según el Departamento de Estado, es la principal fuente de recursos del Estado cubano, y que también está sancionada.

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¿Por qué el blanco de EE. UU. es GAESA?

"GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano", asegura el secretario de Estado.

El Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA) es un conglomerado militar que ha terminado absorbiendo desde su creación en los años 90 negocios tan distintos como turismo, banca, puertos, supermercados, estaciones de gasolina y hasta el envío de remesas familiares, incluyendo, naturalmente, la industria militar.

Se cree que bajo su influencia se mueve entre 40% y 70% de la economía cubana, o al menos eso fue lo que sostuvo Rubio cuando aseguró, en un mensaje de hace unas semanas, que ese grupo maneja 18.000 millones de dólares en activos.

Rubio ha puesto a la empresa en el centro de su narrativa contra el Gobierno de La Habana. "La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha usado para ayudar a la gente", aseguró en su mensaje del 20 de mayo.

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Cuba responde a Trump: "Es un crimen"

Desde principios de año, la presión de Washington sobre la isla, que vive su peor crisis económica en décadas, ha ido creciendo.

"El Gobierno de EE. UU, conducido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba (…), lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen", reaccionó en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Estados Unidos aplica desde enero un bloqueo petrolero contra la isla que ha exacerbado los problemas energéticos.

Además ha aumentado en las últimas semanas la lista de empresas y personalidades del régimen bajo sanciones.

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Díaz-Canel y Raúl Castro, en la mira de Trump

El 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados. Su esposa pasa a formar ahora parte de la lista, explicó Rubio.

Imagen de archivo que muestra al presidente cubano Miguel Díaz-Canel (segundo desde la izquierda) participando en una manifestación en apoyo al exmandatario Raúl Castro frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 22 de mayo de 2026.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

Esta nueva lista de sanciones implica que todas esas empresas y personas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en este país.

Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente cubano Raúl Castro, asiste a una manifestación en apoyo de su padre por su imputación por un tribunal estadounidense, el 22 de mayo de 2026 frente a la Embajada de EEUU en Cuba, en La Habana

Cualquier tipo de propiedad o activo en Estados Unidos queda igualmente bloqueado. Según medios de prensa, parte de la familia política de Alejandro Castro Espín vive en Florida.

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Con AFP y EFE

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