El izquierdista y candidato del Gobierno colombiano, Iván Cepeda, reconoce los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria al derechista y abogado, Abelardo de la Espriella.

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que, en el caso del Pacto Histórico y la Alianza, han participado en posición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral”, aseveró Cepeda en su discurso este miércoles 24 de junio.

Su declaración llega tres días después del balotaje, en un país donde el denominado preconteo y que se conoce pocos minutos después del cierre de urnas ha servido históricamente para conocer el nombre del ganador de unas elecciones.

Sin embargo, ese proceso no es jurídicamente vinculante y este año, por primera vez en la historia moderna, ni el presidente en ejercicio, Gustavo Petro, ni el candidato del oficialismo reconocieron el preconteo y anunciaron que esperarían a que culminara el escrutinio.

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“Como candidato del Pacto Histórico y por la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estado del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, agregó.

El escrutinio es la fase que sella la legitimidad del proceso electoral y en la que participan jueces, con el objetivo de corregir posibles errores humanos o responder a reclamaciones. Este año, ese paso tomó una relevancia especial.

Y es que tanto Petro como Cepeda anunciaron que esperarían a su conclusión luego de denunciar presuntas irregularidades. En la primera vuelta, cuyo resultado tampoco fue reconocido por Petro, el mandatario denunció la supuesta incorporación de más de 800.000 personas en el censo electoral. Y en la segunda vuelta, el candidato izquierdista pidió la impugnación de más de 57.000 mesas.

Sin embargo, los observadores internacionales de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral (MOE) catalana y los observadores de Transparencia Electoral y un centenar de veedores la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) coincidieron por separado en la inexistencia de pruebas sobre un fraude.

“El proceso de escrutinio es manual. En segundo lugar, es transparente y en tercer lugar está dotado de trazabilidad, todo el mundo puede observar en todo momento cómo se está produciendo el escrutinio, no tiene trampa ni cartón, lo digo con todo el respeto hacia el presidente Petro. Sorprende y sigue sorprendiéndonos que el presidente de la República denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos, nosotros estamos aquí para atender a lo que dicen los que participan en el proceso”, afirmó Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).

Si el oficialismo acusa un supuesto fraude, el mandatario electo y su equipo han concentrado sus denuncias en lo que denominan “el voto fusil”, en referencia a la presunta coerción por parte de grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las FARC, para obligar a las personas de poblaciones aisaldas a votar, según De la Espriella, por el candidato de la izquierda. Señalamientos aún sin pruebas fehacientes.

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“No aceptaremos que se vulneren las libertades”

En su discurso este miércoles, Cepeda destacó el estrecho margen de las elecciones, con alrededor del 1% de diferencia, cerca de 250.000 votos. Un resultado visto como señal de la polarización que experimenta el país.

“La votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano, menos de un 1% de los votos separa a las candidaturas que participamos en esta contienda, es el resultado electoral más alto logrado por los sectores progresistas y los movimientos sociales en Colombia. Ello demuestra al mismo tiempo la magnitud del debate nacional que hemos vivido y la enorme responsabilidad que tenemos todos frente al futuro del país", declaró.

Cepeda subrayó que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

"No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos", afirmó Cepeda en una declaración pública.

Asimismo, el político de izquierda–que al quedar en segundo lugar en el balotaje tiene asegurado un escaño en el Senado–advirtió que su bancada política no permitirá que el nuevo gobierno recorte o amenace "las transformaciones sociales que conquistó el pueblo colombiano", lo que anticipa una fuerte oposición desde el Legislativo al nuevo Ejecutivo de De la Espriella.

"Al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital ni de la reforma agraria ni de las pensiones para adultos mayores ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas ni en general de las grandes transformaciones sociales", remarcó.

Además de anunciar "mano dura" contra los grupos armados ilegales y, por ende, terminar con la llamada política de "paz total" de Gustavo Petro, entre sus promesas el mandatario electo colombiano ha señalado un recorte del Estado y la reducción de ministerios. El derechista tendrá una fuerte oposición en el Congreso, lo que prevé un difícil margen de maniobra para ejecutar sus iniciativas, pero aún está por definirse cómo inclinarán la balanza el resto de bancadas de derecha y centroderecha, así como los partidos de centro, frente al nuevo gobierno.

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Con Reuters, EFE y medios locales

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