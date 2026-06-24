El escrutinio de primer nivel ratifica la victoria de Abelardo de la Espriella como el presidente electo de Colombia.

Hay un grado de coincidencia del 99,997 % con respecto al preconteo, informó este martes 23 de junio la Registraduría Nacional. El izquierdista y candidato del Gobierno, Iván Cepeda, le recorta así solo 273 votos al derechista y abogado Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, este proceso tiene cuatro niveles: zonal, municipal, departamental y nacional, con la participación de jueces de la República, notarios, registradores de instrumentos públicos, delegados electorales y magistrados del CNE.

Si bien en este país el proceso denominado preconteo y que se conoce pocas horas después del cierre de urnas ha servido históricamente para conocer al ganador de unas elecciones, no es jurídicamente vinculante hasta que concluya el escrutinio. Se trata de un segundo proceso en el que participan jueces con el objetivo de corregir posibles errores humanos o responder a reclamaciones.

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Este año, ese segundo paso ha tomado una relevancia especial, luego de que por primera vez en la historia del país, ni el presidente de turno, Gustavo Petro, ni el candidato del oficialismo reconocieran la victoria de su rival, al señalar que esperarían al cierre del escrutinio.

Aunque el candidato del Gobierno, Iván Cepeda, aseguró un día después de los comicios que reconocía el preconteo, pidió esperar al escrutinio y presentó más de 57.000 reclamaciones.

El preconteo, que durante décadas ha servido como señal válida para determinar al ganador de los comicios en Colombia, ya señalaba el triunfo de De la Espriella con más del 49%, 12,9 millones de votos, frente a más del 48%, 12,7 millones de los sufragios obtenidos por Cepeda.

La brecha entre ambos fue de alrededor de 250.830 sufragios, menos del 1 % del total. Una de las diferencias más estrechas de la historia reciente del país, pero no la única ni la primera vez que ocurre en Colombia.

Archivo: simpatizantes del candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella esperan los resultados de la segunda vuelta este domingo, en Cali (Colombia). De la Espriella se consolida al frente del conteo preliminar de votos de las elecciones presidenciales en Colombia con una ventaja de 438.406 votos cuando va informado el 65,44 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

La nación ya había vivido victorias por estrecho margen. En 1994, en segunda vuelta, cuando Ernesto Samper ganó a Andrés Pastrana con una diferencia de 19.585 votos. También, en 1970, cuando Misael Pastrana superó a Gustavo Rojas Pinilla por apenas 63.557 votos, que para entonces representaban 1,59 puntos porcentuales.

Si bien los resultados del balotaje de este año mostraron unas de las elecciones más reñidas, al mismo tiempo De la Espriella fue elegido con la mayor cantidad de votos frente a otros comicios, dada la disminución de la abstención electoral. Este año se registró una participación del 63,42% del total de ciudadanos habilitados para sufragar.

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Una elección "transparente": observadores internacionales

La comisión de veedores de la Unión Europea aseguró este martes en un comunicado que la segunda vuelta presidencial en Colombia fue una jornada "transparente", "pacífica" y "bien organizada", que estuvo "respaldada por instituciones democráticas sólidas".

Eso sí, destacó que los comicios estuvieron opacados por "una intensa desinformación y un uso sin precedentes de la inteligencia artificial y los deepfakes". El organismo también resaltó que "la campaña se caracterizó por acusaciones recíprocas y no probadas de compra de votos, disputas sobre la apropiación de símbolos nacionales y denuncias penales entre los candidatos".

El pronunciamiento de la misión de la UE coincide con el de la Misión de Observación Electoral de la OEA, desplegada en 26 departamentos, que celebró este martes la "histórica participación" en los comicios, la puntualidad de la apertura de las mesas, y la preservación de la custodia de los votos. Los observadores pidieron "calma y responsabilidad" durante la espera por los resultados definitivos.

En la misma línea, la misión de observación electoral (MOE) catalana aseguró que las votaciones se desarrollaron de forma "tranquila y pacífica", aunque identificó algunos casos de constreñimiento que limitaron el voto.

Una persona vota durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla (Colombia), el 31 de mayo de 2026.

En paralelo, los 60 observadores de Transparencia Electoral y un centenar de veedores la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) coincidieron por separado en la inexistencia de pruebas sobre un fraude sistemático.

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró este martes una "cumbre interinstitucional poselectoral", en la que participaron el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.

El encuentro fue convocado para "dar un parte de tranquilidad" y "resolver algunas preguntas, sobre todo las que ha hecho el presidente de la República a la Registraduría", expresó el ministro Benedetti.

El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que hasta el momento no existen evidencias de un fraude o manipulación sistemática de los resultados.

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La derecha continental se vuelca con De la Espriella

La victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia certifica el auge de la derecha en América Latina, después de que otros candidatos de ese espectro ideológico hayan conseguido el poder recientemente en Perú y Honduras, sumándose a países como Chile, Bolivia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador o Argentina.

El regreso de Colombia al camino de la derecha fue celebrado por el mandatario hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y la virtual presidenta de Perú, Keiko Fujimori. "Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina", aseguró la líder peruana de Fuerza Popular en una publicación en redes dedicada a De la Espriella.

"He unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje", escribió el martes Fujimori en X.

El presidente argentino, Javier Milei, también celebró: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", en alusión al apodo con el que se promocionó el candidato colombiano. Entretanto, el mandatario chileno, José Antonio Kast, vaticinó "una nueva etapa de libertad para Colombia que le permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad".

Fuera de las fronteras latinoamericanas, la ultraderechista Giorgia Meloni destacó la "profunda relación personal con Italia" que tiene De la Espriella y se mostró abierta a trabajar con el gobierno colombiano "por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales".

El respaldo a De la Espriella manifestado por algunos líderes conservadores ha tenido eco al interior del país. El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció su intención de formar una coalición con otros partidos para apoyar la agenda del ultraderechista en el Congreso, donde la fuerza con más escaños es el Pacto Histórico, el partido de Petro, aunque sin una mayoría.

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EE. UU. remarca su respaldo a De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los principales rivales políticos del presidente colombiano, Gustavo Petro, pronosticó que las relaciones bilaterales serán "mucho mejor" con Abelardo de la Espriella, sobre quien aseguró que será un "gran presidente".

El republicano detalló en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval que habló con De la Espriella por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el apoyo recibido durante la campaña, concretamente después de la primera vuelta cuando el republicano expresó: "Es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo total y absoluto".

De la Espriella prometió en campaña dar un giro radical a la política de seguridad en Colombia, estableciendo como prioridad la lucha contra la delincuencia con mano de hierro. Esta estrategia¡ incluye la construcción de megacárceles y poner fin al mecanismo de "paz total" del presidente saliente, quien intentó sin éxito establecer un diálogo con múltiples grupos armados para un desarme pacífico.

Washington se ha mostrado a favor de esta política de mano dura a través del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien invitó a De la Espriella a reforzar la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el crimen transfronterizo.

"Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio", señaló el líder del Pentágono, después de describir como "histórica" la victoria del abogado ultraconservador.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se unió a las voces de felicitación a De la Espriella, al afirmar que espera encontrar en el nuevo dirigente colombiano un socio para "poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos".

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Con EFE y medios locales

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