Luis de la Fuente ya tiene a los 26 futbolistas que irán por el segundo título del mundo para España.

El seleccionador presentó este lunes 25 de mayo la lista de los hombres con los que España disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio.

La convocatoria, liderada por Lamine Yamal, incluye 10 novedades respecto a la Eurocopa 2024, ganada por la 'Roja', entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pablo Páez 'Gavi', Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

La convocatoria está compuesta por los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella; los centrocampistas Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena; los extremos Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

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Más allá de la baja por lesión de Fermín López, entre los nombres más resonantes que quedaron fuera de la lista se encuentran Álex Remiro, Dani Carvajal y Robin Le Normand, todos ellos campeones de Europa en Alemania 2024. Tampoco encontraron su lugar Dean Huijsen, Pablo Fornals, Pablo Barrios, Carlos Soler, Alberto Moleiro o Gonzalo García, entre otros.

El seleccionador español Luis de la Fuente anunció este lunes su lista de jugadores para el Mundial 2026.

Pasado el mediodía de este lunes en Madrid, a 21 días del estreno el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, el entrenador reveló una lista previsible, con algunas sorpresas y el único contratiempo de la lesión de Fermín López.

Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 y 2024, inició la cuenta regresiva para develar la lista.

A las 12:37 del mediodía en España, en el edificio Telefónica, comenzó el video, en el que habló Luis de la Fuente e intervino el rey Felipe VI.

“Esta convocatoria no es mía, es de todos”, dijo el seleccionador.

Y continuó el monarca: “Porque la selección española no sólo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo…”

“También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí en cada recuerdo, en cada gol”, añadió, antes de que ciudadanos españoles dijeran un jugador cada uno para presentar la lista de De la Fuente.

La irrupción de Joan García, Eric García y Pubill

Línea por línea, el equipo de España ofrece plenas garantías. En la portería destaca la inclusión de Joan García, mejor portero de la última Liga y campeón con el Barcelona en su primera temporada en el club, junto a los confiables Unai Simón, que apunta a ser titular, y David Raya, tras una gran temporada en el Arsenal.

La portería es uno de los puestos que más debate ha generado en los últimos tiempos. No estará Álex Remiro, el guardameta de la Real Sociedad, también protagonista de una buena temporada, campeón de la Eurocopa 2024 e inamovible de las convocatorias desde noviembre de 2023, pero sin sitio en el Mundial ante la irrupción de Joan García.

El centro de la defensa también suscitaba dudas. El técnico las resolvió con la convocatoria de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, el relanzamiento de Eric García en el Barcelona —valorado también por su multifuncionalidad— y la irrupción de Marc Pubill, que ha sido una de las revelaciones de la temporada en el Atlético de Madrid.

Los laterales estaban claros. El derecho, con Marcos Llorente y Pedro Porro, y el izquierdo, con Marc Cucurella y Álex Grimaldo, los cuatro campeones europeos con Luis de la Fuente en 2024. Dani Carvajal ya no estaba ni siquiera en la prelista.

Dani Carvajal quedó fuera de la lista.

Igual de definido estaba el mediocentro, con Rodrigo Hernández y Martín Zubimendi, y varias de las posiciones en esa línea: Pedri González, Álex Baena, Dani Olmo y dos hombres que llegan a la cita mundialista desde la final de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain y el Arsenal: Fabián Ruiz y Mikel Merino —respectivamente—, a los que se suma Gavi, al que una lesión marginó de la Eurocopa de 2024. Esta vez no se quedará afuera.

Varios de los convocados tienen experiencia mundialista. Se trata de Unai Simón, David Raya, Laporte, Eric García, Rodrigo, Marcos Llorente, Pedri, Ferrán Torres, Yeremy Pino, Dani Olmo y Nico Williams, quienes ya estuvieron en Qatar 2022.

El debut mundialista de Lamine Yamal

La estrella del Barcelona era una fija en la lista. Los plazos de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 22 de abril apuntan a que llegará a tiempo para el torneo. Su evolución determinará cuándo debutará, si será en con Cabo Verde o más adelante.

Al respecto, de la Fuente señaló que no acelerarán ningún proceso con los lesionados.

"Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán”.

Además de Lamine Yamal, como opción para los extremos, se mantiene Nico Williams, también en proceso de recuperación, junto a Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que se estrenó en marzo y ya jugará el Mundial.

Tampoco había dudas en cuanto a los delanteros: Mikel Oyarzábal, el máximo goleador de la era de Luis de la Fuente con 18 tantos en 31 encuentros —once en sus diez partidos más recientes—, y Ferrán Torres, el mejor anotador español de La Liga junto a Lamine Yamal, eran nombres inamovibles.

Además de ellos, campeones de Europa en 2024, con el gol decisivo de Oyarzábal en la final contra Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín, de la Fuente incluyó a Borja Iglesias, tras relanzarse en el Celta a sus 33 años, con una temporada de 18 goles.

El desafío de España es ser campeón. Primero espera Cabo Verde, después Arabia Saudita y finalmente Uruguay, en la primera fase, con la posibilidad de un cruce ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Más allá, la creciente exigencia dependerá primero de su clasificación y después del desenlace del resto de los grupos. Antes de todo, se preparará con amistosos ante Irak, el 4 de junio en el estadio Riazor de La Coruña, y contra Perú, el 8 de junio en Puebla, México.

España está entre las favoritas a ganar la Copa del Mundo, pero avisada de antemano: su único título mundial fue en Sudáfrica 2010. Desde entonces, no ha pasado los octavos de final, su límite tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En Brasil 2014, cuando defendió el campeonato, se quedó afuera en la fase de grupos.

El español Andrés Iniesta sostiene el trofeo de la Copa del Mundo después del partido final de la Copa del Mundo entre Holanda y España en el Soccer City en Johannesburgo, Sudáfrica, el 11 de julio de 2010.

Primer Mundial de España sin madridistas

Por primera vez en la historia de los mundiales, España no contará con jugadores del Real Madrid en su plantilla.

En ese sentido, el empresario Enrique Riquelme, candidato a disputar la presidencia del equipo blanco contra Florentino Pérez, dijo este 25 de mayo que se trata de algo preocupante y que espera "no vuelva a pasar”.

“Es un día un poco triste para el Real Madrid que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria por primera vez en 16 mundiales", dijo antes de la gala del medio YoSoyNoticia.

Riquelme, de 37 años, disputará la presidencia del club español con Florentino Pérez, quien se mantiene al frente de la Casa Blanca desde 2000, con un paréntesis de tres años entre 2006 y 2009.

Las elecciones, que aún no tienen fecha de confirmación, serán las primeras en 20 años con varios candidatos.

Con EFE y medios locales

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