Los servicios meteorológicos europeos advirtieron el martes sobre un calor excepcional, con temperaturas récord impulsadas por una “cúpula de calor” que está elevando los termómetros muy por encima de los valores habituales para esta época del año en el continente.

La subida de temperaturas se produjo después de un lunes en el que Francia registró el día más caluroso de mayo jamás medido, según su agencia meteorológica. El Reino Unido también alcanzó máximos sin precedentes al igual que Irlanda.

La denominada “cúpula de calor” consiste en una masa de aire cálido procedente del norte de África atrapada bajo un sistema de alta presión sobre Europa occidental, responsable de temperaturas que normalmente no se observan hasta pleno verano.

En algunas regiones de Italia se impusieron restricciones al trabajo al aire libre, las playas del suroeste de Francia se llenaron antes de lo habitual y agricultores reportaron cosechas aceleradas debido a temperaturas superiores a los 30 °C.

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En España, las temperaturas podrían alcanzar los 38 °C esta semana, mientras que algunas regiones italianas limitaron el trabajo en exteriores.

En el Reino Unido, la agencia meteorológica Met Office informó que el lunes fue el día de mayo más caluroso jamás registrado, con 34,8 °C en Kew Gardens, al suroeste de Londres, dos grados por encima del récord anterior.

“Este calor sería excepcional en el Reino Unido incluso en pleno verano, y más aún en mayo”, señaló el organismo en X.

“Esto parece una mini versión del infierno. Está hirviendo”, comentó Liza Nizari, una niña de 10 años de visita en Londres, donde las temperaturas normales en esta época rondan los 17 °C o 18 °C.

El Met Office pronosticó una disminución de las temperaturas hacia finales de semana.

Lindy Brand-Daloze, australiana de 66 años residente en Londres desde hace 12 años, afirmó: “Hace calor, pero esto es cambio climático, ¿no? Probablemente tendremos que acostumbrarnos”.

En 2022, el Reino Unido superó los 40 °C por primera vez desde que comenzaron los registros.

La semana pasada, asesores climáticos advirtieron al gobierno británico que el país fue “construido para un clima que ya no existe” e instaron a adaptar infraestructuras como escuelas y hospitales para un planeta más cálido.

Además, un incendio de pastizales se desató cerca de Arthur’s Seat, en las inmediaciones de Edimburgo, mientras la ciudad escocesa alcanzaba los 25 °C.

En Irelanda se registró una temperatura récord para mayo de 28,8 °C en dos estaciones meteorológicas: Killarney, en el suroeste, y Clonmel, en el sur, según datos de Met Éireann.

Hasta el 25 de mayo, el día más caluroso de este mes se registró el 31 de mayo de 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane del condado de Kerry, al suroeste de Irlanda, cuando el mercurio subió hasta los 28,4 grados.

Una mujer se protege del sol con una sombrilla durante una ola de calor en Londres, Reino Unido, el 26 de mayo de 2026.

Los científicos aseguran que el cambio climático inducido por el ser humano está haciendo que fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones sean más intensos, provocando que se rompan récords de temperatura con mayor frecuencia.

El meteorólogo del Met Office Greg Dewhurst afirmó que el aumento de las temperaturas extremas es “una clara señal del cambio climático en acción” y que es más probable que se convierta en “la nueva normalidad”.

Muertes vinculadas a la ola de calor

Al otro lado del Canal de la Mancha, la agencia meteorológica Météo-France informó que “el lunes fue el día más caluroso registrado en mayo desde el inicio de las mediciones” en el conjunto del país.

Las temperaturas máximas previstas oscilan entre 33 °C y 36 °C en distintas regiones y podrían mantenerse al menos hasta finales de semana.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión con ministros clave para revisar los preparativos del gobierno ante la ola de calor, después de que se reportaran siete muertes relacionadas con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento.

“Lo que puedo decir hoy es que ha habido siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor”, declaró la portavoz gubernamental Maud Bregeon a la cadena TF1.

La oficina de Bregeon indicó a AFP que los ahogamientos ocurrieron en distintas zonas de Francia, desde Lyon, en el sureste, hasta la costa atlántica.

Las altas temperaturas del lunes llevaron a muchas personas a acudir a las playas para refrescarse, pese a que en muchas zonas el servicio de socorristas no comenzará hasta julio.

El domingo, un hombre murió durante una carrera de 10 kilómetros en París, informaron los servicios de protección civil, mientras que otras diez personas fueron hospitalizadas en estado crítico tras una carrera en el suburbio parisino de Maisons-Alfort.

El intenso calor también afectó al público del torneo de French Open en Roland Garros.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que las “temperaturas extraordinariamente altas para esta época del año” continuarán durante toda la semana en casi todo el país, salvo en las Islas Canarias.

También se prevén “noches tropicales generalizadas” en el suroeste español desde el miércoles, con máximas entre 36 °C y 38 °C entre miércoles y viernes.

Más al este, la región italiana de Lazio, que incluye Roma, aprobó el lunes normas que limitan el trabajo en condiciones de “exposición prolongada al sol” entre las 12:30 y las 16:00 horas.

Las medidas afectan, por ejemplo, a trabajadores agrícolas, de la construcción y del sector logístico, y estarán vigentes hasta el 15 de septiembre.

Normas similares ya habían sido implementadas el año pasado, aunque solo a partir del 30 de mayo.

Este artículo es una adptación de su original en inglés

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