 

Lo esencial: 

  • La Cancillería iraní sostuvo que un acuerdo con EE. UU. “no es inminente”, pese a que señaló avances en varios aspectos.
  • El mandatario estadounidense, Donald Trump, remarcó que un acuerdo con Teherán debe ser “grandioso y significativo” o no habrá pacto.
  • Las negociaciones continúan: el principal negociador de Irán y su ministro de Exteriores se encuentran en Doha para dialogar con el primer ministro de Qatar sobre el posible acuerdo con Washington.

A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 25 de mayo, en medio de la expectativa sobre un posible acuerdo entre Irán y EE. UU.:

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