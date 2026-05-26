Lo esencial:

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advierte que e l estrecho de Ormuz se reabrirá de una forma, aunque aseguró que un acuerdo con Irán todavía es posible.

El Comando Central de Estados Unidos asegura que ejecutó ataques de defensa propia en el sur de Irán contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas. El líder supremo de Irán afirma que las potencias del Golfo ya no actuarán como escudo para bases estadounidenses , por lo que Washington no tendrá un refugio seguro en la región.

, por lo que Washington no tendrá un refugio seguro en la región. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso al internet tras un apagón digital de 88 días provocado por la guerra. Sin embargo, el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendida la conectividad.

tras un apagón digital de 88 días provocado por la guerra. Sin embargo, el observatorio digital NetBlocks reporta que sigue suspendida la conectividad. La agencia estatal NNA reportó que un bombardeo israelí dejó 12 muertos en Líbano luego de que Benjamin Netanyahu autorizara intensificar la ofensiva contra Hezbolá.

luego de que Benjamin Netanyahu autorizara intensificar la ofensiva contra Hezbolá. La Defensa Civil de Gaza confirmó la muerte de cinco civiles tras ataque de un dron israelí.

A continuación, las noticias determinantes de la jornada del 26 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, Reuters, EFE, AP y medios locales

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