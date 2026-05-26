Era el "coloso del saxofón" y la última figura de los grandes de la edad de oro del jazz, con obras tan impetuosas como contemplativas. Sonny Rollins falleció el 25 de mayo a los 95 años, según informó su página oficial.

“Con profunda tristeza e inmenso amor anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins”, indica la cuenta oficial del artista en X. En el mensaje se señala que “el coloso del saxofón falleció el lune en su casa de Woodstock, Nueva York, a los 95 años”, sin precisar las causas de la muerte.

Apodado así por el título de su obra maestra de 1956, el álbum Saxophone Colossus, Sonny Rollins se impuso por una potencia innovadora que se expresa en el hard bop, un jazz intenso liberado de las restricciones estructurales del género.

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Reconocible en los últimos años por su barba y su imponente cabellera blancas, era considerado uno de los mayores saxofonistas del mundo, junto a Charlie Parker, Coleman Hawkins o John Coltrane.

A diferencia de muchos artistas de ese periodo del jazz de posguerra, fallecidos prematuramente, Sonny Rollins tuvo una carrera larga y prolífica, y siguió trabajando incluso después de cumplir los 80 años, pese a problemas respiratorios que limitaban sus actuaciones.

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