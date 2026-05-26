La Cámara de Diputados de Bolivia convocó a una sesión para este martes 26 de mayo, luego de que el Senado aprobara la abrogación de la Ley 1341 —conocida como "ley Eva Copa"—, que regula los estados de excepción y limita el uso de las fuerzas de seguridad en situaciones de conflicto interno.

La medida se debate en el inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La convocatoria incluye en su orden del día temas administrativos, aunque los legisladores no descartan modificarlo para tratar el proyecto aprobado por el Senado, que busca habilitar legalmente al Gobierno para declarar un estado de excepción.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, impulsor de la iniciativa, dijo a la agencia EFE que la norma vigente "ata de pies y manos" al Ejecutivo e impide el uso de la fuerza legal y legítima del Estado. También criticó que el Parlamento pueda "hacer y deshacer" el decreto presidencial en una situación de "convulsión o conmoción interna".

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La ley que se busca derogar fue aprobada en 2020 durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez y reglamentó cuatro artículos constitucionales sobre el estado de excepción.

Entre sus disposiciones, prohíbe cualquier restricción a la libertad como forma de sanción y establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir si la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

La decisión del Senado generó rechazo inmediato.

El vicepresidente Edmand Lara, quien marca cada vez mayor distancia con el presidente, advirtió que la norma existe para evitar que el Estado "vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales", en referencia a las muertes que tuvieron lugar durante la crisis de 2019.

La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas, también rechazó la medida, mientras que dirigentes sindicales denunciaron riesgos de criminalización de la protesta y exigieron garantías para el diálogo.

Crisis en las calles

La sesión del martes en Diputados se realizará en medio de una jornada de alta tensión en La Paz.

La Policía lanzó gases a manifestantes convocados por la Central Obrera Boliviana que intentaron romper el cerco de seguridad frente a la Plaza Murillo, sede del Gobierno. También se reportaron enfrentamientos en la plaza San Francisco y varios arrestos.

En paralelo, un bloqueo en el acceso al aeropuerto de El Alto —gestionado por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol)— afectó la operación de vuelos y la llegada y salida de pasajeros.

El secretario general de la COB, Cecilio Gonzales, afirmó que el Gobierno "no ha dado una respuesta en su momento" y que las bases ya tienen un único pedido: la renuncia del presidente, según reporta el medio ‘El Día’.

El dirigente principal de la central obrera, Mario Argollo, permanece en la clandestinidad tras una orden de aprehensión en su contra.

El Gobierno reconoció este lunes la muerte de un ciudadano durante los enfrentamientos del fin de semana, cuando fuerzas policiales y militares intentaron habilitar un "corredor humanitario" para abastecer de alimentos, combustible y medicamentos a La Paz y El Alto.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió disculpas por haber negado inicialmente el fallecimiento, y aseguró que el Gobierno tomó conocimiento del hecho recién en la madrugada del domingo.

"Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar", declaró Gálvez a los medios.

"Haremos respetar la Constitución"

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz participó en Sucre del acto por el aniversario 217 de la gesta libertaria y endureció su discurso.

"Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar", afirmó, aunque reiteró la disposición al diálogo, "pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos".

"No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados", añadió.

Unas mujeres pasan junto a un grafiti que dice "Fuera Rodrigo Paz", en referencia al presidente de Bolivia, en La Paz, el 19 de mayo de 2026

Paz ratificó que este 27 de mayo se realizará en La Paz la primera sesión del Consejo Económico y Social para tratar las demandas regionales y presentar un plan de 2.000 proyectos de desarrollo.

El mandatario también se disculpó por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que piden su renuncia y dijo que abrirá un espacio para que eso ocurra.

"En el camino de la sedición y la conspiración"

El expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga instó a Paz y a Lara a superar sus diferencias y actuar de manera "cohesionada" junto a los presidentes de ambas cámaras legislativas.

Dijo que el expresidente Evo Morales, apuntado por el Gobierno como impulsor de las protestas, pretende activar la sucesión constitucional para que asuma el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, quien convocaría a elecciones en 90 días.

"Cuando hay sectores cuya única demanda es que renuncie el presidente, ya están en el camino de la sedición y la conspiración", sostuvo Quiroga en diálogo con La Revista de la red UNITEL.

Asimismo, pidió que los cuatro líderes en línea de sucesión constitucional se muestren juntos como señal de unidad institucional frente a la crisis.

Con EFE y medios locales

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