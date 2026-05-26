Rusia reiteró el lunes el llamado a los ciudadanos extranjeros y diplomáticos para que abandonen Kiev, pues planea lanzar más ataques incluso contra sus “centros de toma de decisiones”.

Durante el fin de semana, Rusia lanzó decenas de drones y misiles contra Ucrania, matando a cuatro personas, hiriendo a decenas y causando daños en toda la capital ucraniana.

Moscú aseguró que usó un misil hipersónico Oreshnik, que puede viajar a 10 veces la velocidad del sonido y es capaz de portar ojivas nucleares, en esta ofensiva, que se produce días después de que Rusia acusara a Kiev de atacar una escuela vocacional en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, que dejó decenas de muertos.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus Fuerzas Armadas tomar represalias: "Bajo las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas están comenzando a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares-industriales ucranianas en Kiev", dijo el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

"Los ataques tendrán como objetivo tanto centros de toma de decisiones como puestos de mando (…) Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible", añadió.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, hizo esta advertencia a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en una llamada telefónica el lunes, instándolo a evacuar a los diplomáticos estadounidenses, informó el ministerio de Exteriores ruso.

Rubio confirmó que habló con Lavrov sobre esa advertencia y que el jefe de la diplomacia rusa le pidió transmitir el mensaje directamente al presidente Donald Trump.

Según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio y Lavrov “intercambiaron puntos de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, las relaciones bilaterales y la situación en Irán”.

"No nos vamos a ninguna parte"

A principios de mayo, Rusia ya había amenazado con ataques masivos contra el centro de Kiev si Ucrania interrumpía un desfile militar en la Plaza Roja, y había pedido a ciudadanos extranjeros y diplomáticos que evacuaran la ciudad. Las misiones diplomáticas occidentales en la ciudad rechazaron ambas advertencias.

“Estamos acostumbrados a las amenazas de Putin. Está fuera de discusión evacuar”, dijo el lunes un portavoz del ministerio de Exteriores de Francia.

El embajador de la Unión Europea en Kiev escribió en Facebook: “No nos vamos a ninguna parte”. Ucrania describió las amenazas de Rusia como “retórica”.

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“Ahora estamos diciendo a nuestros socios que no deben ceder ante todo este chantaje ruso”, dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Andriy Sybiga.

Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el conflicto se ha convertido en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a los combates están estancadas.

EE.UU. sigue dispuesto a mediar en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026 en Washington

Sin embargo, Washington sigue preparado para mediar en la guerra en Ucrania si surge una oportunidad, según dijo el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, este martes, luego de la nueva ola de ataques rusos contra Kiev.

"Cada vez que ves estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y necesita llegar a su fin", señaló Rubio a los periodistas desde el avión durante su visita oficial a la India.

“Ahora mismo no hay negociaciones activas en curso con Ucrania, pero EE. UU. siempre está preparado para desempeñar un papel constructivo y útil si se presenta esa oportunidad”, agregó.

Rusia derriba 59 drones ucranianos

Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas informaron haber derribado durante la noche del lunes al martes 59 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas y la anexionada península ucraniana de Crimea, según informó este martes el ministerio de Defensa ruso.

El ataque, que no dejó daños de consideración a la infraestructura crítica rusa, fue menor que el de la víspera, cuando los militares rusos neutralizaron cerca de 180 drones y en el que murieron al menos dos civiles, según las autoridades locales.

Con AFP y EFE

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