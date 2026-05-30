Un dron que se estrelló contra un edificio de apartamentos rumano generó una furiosa condena contra Rusia por parte de Rumania y sus aliados de la OTAN este viernes 29 de mayo. El presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que no hay evidencia para culpar a su país.

Dos personas resultaron heridas en el primer impacto de un dron sobre un edificio residencial fuera de Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Rumania calificó el incidente como una "escalada grave e irresponsable" de su vecino y expulsó a un diplomático ruso como primera medida de respuesta.

Sin embargo, Putin afirmó que Rusia "nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos".

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"Nadie puede decir el origen de esta u otra aeronave hasta que se realice un examen de la misma", declaró durante una visita a Kazajistán. "Si nos proporcionan datos objetivos, en ese caso, evaluaremos lo que ocurrió".

Putin hizo referencia a una serie de incidentes ocurridos a principios de este año en los que drones ucranianos desviados aterrizaron en países bálticos como Letonia y Estonia.

El ministro de Defensa de Rumania, Radu-Dinel Miruta, declaró en una conferencia de prensa que los números de serie del misil demostraban que era "indudablemente" ruso.

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Esto es lo que se sabe sobre el impacto del dron.

¿Qué ocurrió?

El dron impactó en el techo de un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad de Galati, cerca de la frontera con Ucrania. Provocó un incendio y dejó heridos a un niño de 14 años y una mujer de 53, quienes fueron trasladados al hospital, según las autoridades.

Decenas de drones han penetrado en territorio rumano desde el inicio de la guerra en Ucrania, pero ningún edificio residencial había sido golpeado anteriormente.

El ministerio de Defensa rumano informó que se desplegaron dos cazas F-16 en respuesta al dron, el cual ingresó al espacio aéreo rumano durante los ataques rusos sobre Ucrania.

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¿Por qué no fue derribado el dron?

Las fuerzas rumanas no tuvieron suficiente tiempo —apenas cuatro minutos— para derribarlo, según el general Gheorghe Maxim, del Comando de Fuerzas Conjuntas. "No hubo oportunidades realistas para neutralizarlo de forma segura", agregó.

Equipos de rescate desplegados tras el impacto de un dron en un edificio de Galati, Rumanía, el 29 de mayo de 2026.

Un alto funcionario militar de la alianza trasatlántica señaló: "La OTAN detectó y rastreó el dron ruso, pero ingresó al espacio aéreo rumano apenas minutos antes de impactar en el edificio de apartamentos en Galati."

El funcionario indicó que el dron volaba a casi 200 kilómetros por hora y que Galati se encuentra a menos de 15 km de la frontera.

¿Cómo respondió Rumania?

Rumania convocó al embajador ruso, mientras el presidente Nicusor Dan reunió al consejo nacional de defensa para abordar "el incidente más grave que ha afectado" el territorio nacional desde la invasión rusa de Ucrania.

Dan anunció la expulsión del cónsul general ruso en la ciudad de Constanta y el cierre de esa misión. Rusia anunció que prepara "medidas de represalia".

La embajada rusa afirmó que no se había aportado ninguna prueba de que el dron fuera ruso. El ministro de Defensa rumano invitó a funcionarios rusos a inspeccionar los restos del dron.

"Basándonos en los números de serie de los componentes encontrados, se trata indudablemente de un producto de fabricación rusa", afirmó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026.

Dan indicó que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, le prometió en una conversación ayuda para obtener equipos de defensa antiaérea "lo antes posible". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también prometió su apoyo.

Los habitantes de Galati cuestionaron por qué no existían sistemas antidron en una ciudad tan cercana a la frontera. Dan —cuyo país atraviesa una turbulencia política tras la destitución del primer ministro en un voto de no confianza este mes— fue abucheado al visitar el lugar del impacto, mientras algunos coreaban "renuncia".

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¿Qué dicen la UE y sus aliados?

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la "guerra de agresión" de Rusia había "cruzado otra línea más", y prometió reforzar la disuasión en la frontera oriental de la UE.

El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que el incidente evidenciaba la "voluntad de escalar" de Rusia; y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó la "grave violación del espacio aéreo de la OTAN". Francia convocó también al embajador ruso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Vilna, Lituania, el 26 de mayo de 2026.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, calificó de "intrusión temeraria" el incidente y declaró: "Estamos con nuestro aliado de la OTAN."

¿Qué hará la OTAN?

"El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros", escribió el jefe de la OTAN en redes sociales.

"La OTAN está lista para defender cada centímetro del territorio aliado", agregó Rutte.

Fuentes de la alianza indicaron que no había señales sobre si Rumania solicitaría consultas de emergencia.

Dichas consultas se han convocado tres veces durante la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania: la primera justo después de la invasión en 2022, otra por parte de Polonia tras intrusiones de drones rusos y, una tercera, de Estonia tras la violación de su espacio aéreo por cazas rusos.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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