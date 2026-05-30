Así de simple, un partido donde el ganador avanza a las Finales de la NBA para enfrentarse a New York Knicks a partir del 3 de junio. El perdedor regresa a casa lamentando lo que pudo haber sido.

“Sé que habrá mucha atención adicional, muchos ojos puestos en nosotros. Será un ambiente hostil, pero lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo: hemos tenido muchas primeras veces. Esta será un poco más importante o tendrá más en juego que todas las demás. Ese es el objetivo a medida que seguimos jugando y la temporada se alarga”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

Esta será la segunda vez en la historia de la NBA que dos equipos que ganaron 62 o más partidos cada uno durante la temporada regular se enfrenten en un séptimo partido. La primera vez fue en 1981, cuando Boston venció a Filadelfia 91-90 para ganar el título de la Conferencia Este.

Wembanyama ante el mayor reto de su carrera

Podría argumentarse fácilmente que Victor Wembanyama, el pívot francés de 2,24 metros, está a punto de jugar el partido más importante de su carrera. Aunque, claro, él podría no estar de acuerdo.

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El jugador de 22 años, evitó la eliminación de San Antonio el jueves por la noche tras anotar 28 puntos en 28 minutos. Para él, cada partido es un séptimo juego. Esa es la actitud que ha mantenido en la cancha desde que tiene memoria, es la mentalidad que lo ha forjado y que probablemente lo ha ayudado a llegar hasta aquí.

“Para mí, ganar en la NBA hoy no es más importante que ganar un campeonato regional cuando jugaba en la división sub-13. La motivación competitiva es exactamente la misma”, dijo Wembanyama.

Para Wembanyama será la primera vez que dispute un séptimo partido, al igual que muchos de la rotación de Spurs, en el quinteto texano solo unos pocos participarán en un partido de definición por segunda vez al tiempo que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputará un séptimo partido por cuarta vez en su carrera.

“Creo que ha habido muchos séptimos partidos legendarios y siento que somos un grupo que quiere formar parte de eso. Queremos ser parte de esa historia del séptimo partido. Vamos a salir a la cancha con todo. Pase lo que pase, lo daremos todo”, dijo el novato de Spurs, Dylan Harper, cuyo padre, el cinco veces campeón Ron Harper, jugó en dos séptimos partidos.

Thunder sabe qué hacer en este tipo de partidos

Desde el inicio de los playoffs de 2025, Oklahoma City tiene un récord de 9-0 en el partido inmediatamente posterior a una derrota en los playoffs, ganando esos encuentros por un promedio de 15,4 puntos.

“Somos un grupo muy motivado y aceptamos el reto que tenemos por delante. Cada partido presenta un desafío diferente y, obviamente, cuando pierdes, duele un poco más y hay una motivación extra, y tendemos a luchar con más ahínco”, dijo Gilgeous-Alexander.

Puede que no todos los partidos hayan sido clásicos, la serie en su conjunto sí que lo parece. Y tras todos los altibajos de ambos equipos, todo se reduce a un único partido: el duodécimo entre ambos esta temporada, con San Antonio ganando la serie 7-4.

“Lo que más hemos aprendido es que cada partido tiene una nueva oportunidad. Cada partido se gana si quieres ganarlo. El séptimo partido no será diferente. Obviamente, es un rival de calidad. Tenemos que jugar mucho mejor que en el sexto partido y lo sabemos por experiencia”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault.

Con AP y medios estadounidenses

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