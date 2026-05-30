El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se reunió este viernes 29 de mayo con el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de Cuba, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, en un inusual encuentro que ambas partes calificaron de positivo y que se enmarca en una serie de contactos de alto nivel entre Washington y La Habana.

El encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes", según informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar), y se centró en cuestiones de seguridad en torno al perímetro que separa la base naval estadounidense del territorio cubano.

El Minfar señaló que ambas delegaciones valoraron positivamente la reunión y que acordaron "mantener la comunicación entre los dos mandos militares".

El Comando Sur indicó en un breve comunicado que los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordaron temas como la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa.

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Donovan realizó además una evaluación de la seguridad perimetral de la base, que Washington considera un centro logístico vital para sus operaciones en el hemisferio.

El encuentro se produce en un momento de fuerte presión estadounidense sobre Cuba.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Cuba "es la próxima" tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar en enero, y en los meses siguientes su Administración amenazó con aranceles a los países que abastezcan de combustible a la isla, lo que profundizó los apagones y asestó nuevos golpes a una economía ya deteriorada. Además, mantiene buques de guerra en el Caribe.

Un papel central en esa estrategia lo ocupa el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y posible candidato republicano a la Presidencia en 2028.

Rubio ha advertido sobre el riesgo de seguridad nacional que representa lo que él llama un Estado fallido a apenas 145 kilómetros de Florida.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026.

El 5 de mayo, él y Donovan posaron frente a un mapa de Cuba en una publicación del Comando Sur en X, en la que se indicó que las conversaciones se centraron en los esfuerzos estadounidenses para contrarrestar amenazas a la seguridad y la democracia en el hemisferio.

La reunión de Donovan no es un hecho aislado.

Tanto Rubio como el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunieron previamente con funcionarios cubanos para explorar posibles mejoras en la relación bilateral. Sin embargo, el lado estadounidense salió poco satisfecho de esos encuentros, lo que derivó en nuevas sanciones contra el Gobierno cubano.

A la presión diplomática y económica se suma la judicial: el Departamento de Justicia presentó cargos de asesinato contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Rubio llegó a calificar a Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, aunque se negó a dar detalles sobre eventuales planes para arrestarlo.

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez advirtió que cualquier acción militar derivaría en un "baño de sangre", en el que morirían miles de cubanos y estadounidenses.

Expertos, por su parte, señalan que la inestabilidad en Cuba amenaza con desencadenar una crisis migratoria.

En paralelo, el Pentágono anunció este viernes el relevo de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines desplegada en el Caribe desde el verano pasado, que será reemplazada por una nueva unidad de 1.300 marines y marineros.

Con EFE, Reuters y AP

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