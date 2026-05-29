Lo esencial:

Trump mantiene una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán.

Las delegaciones militares de Líbano e Israel mantendrán conversaciones de seguridad en Washington.

Beirut advierte que los ataques de Israel ponen en grave peligro el patrimonio histórico de Tiro.

Unicef informa que 15 niños murieron en Líbano durante los últimos siete días debido a los bombardeos israelíes.

durante los últimos siete días debido a los bombardeos israelíes. El primer ministro de Israel. Benjamin Netanyahu, confirmó que las tropas israelíes en Líbano cruzaron el río Litani y mantienen operaciones en Beirut y el valle de la Bekaa.

A continuación, las noticias más relevantes de este 29 de mayo sobre la guerra en Medio Oriente, en una jornada marcada por las conversaciones en Estados Unidos entre representantes militares de Líbano e Israel y por la expectativa ante la respuesta de Donald Trump frente a un memorando de alto el fuego con Irán:

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales.

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