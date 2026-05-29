Lo esencial:

  • Trump mantiene una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán.

  • Las delegaciones militares de Líbano e Israel mantendrán conversaciones de seguridad en Washington. 
  • Beirut advierte que los ataques de Israel ponen en grave peligro el patrimonio histórico de Tiro
  • Unicef informa que 15 niños murieron en Líbano durante los últimos siete días debido a los bombardeos israelíes. 
  • El primer ministro de Israel. Benjamin Netanyahu, confirmó que las tropas israelíes en Líbano cruzaron el río Litani y mantienen operaciones en Beirut y el valle de la Bekaa.

A continuación, las noticias más relevantes de este 29 de mayo sobre la guerra en Medio Oriente, en una jornada marcada por las conversaciones en Estados Unidos entre representantes militares de Líbano e Israel y por la expectativa ante la respuesta de Donald Trump frente a un memorando de alto el fuego con Irán:

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales. 

France24

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