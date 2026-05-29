El ministerio de Defensa de Rumania, país miembro de la OTAN, afirmó este viernes 29 de mayo que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en su territorio y causó heridas leves a dos personas en la ciudad de Galați, cerca de la frontera con Ucrania.

"Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación de Rusia reanudó sus ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania. Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la zona sur de la ciudad de Galați y posteriormente se estrelló contra el tejado de un edificio residencial, provocando un incendio al impactar", indicó el ministerio en un comunicado.

El ministerio de Asuntos Exteriores rumano denunció que "este incidente constituye una grave e irresponsable escalada por parte de la Federación de Rusia". Además, informó que Bucarest notificó la situación a sus aliados y al secretario general de la OTAN, y solicitó medidas para acelerar el despliegue de sistemas antidrones en el país.

Aunque desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 se han detectado varias incursiones de drones en territorio rumano, esta es la primera vez que uno de estos aparatos impacta contra un edificio residencial.

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El dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad rumana de Galați.

Dos cazas F-16 autorizados a abrir fuego

Tras detectarse drones cerca del espacio aéreo rumano, dos cazas F-16 despegaron desde la base aérea de Fetesti, en el este del país, y fueron "autorizados a enfrentarse a los objetivos durante toda la duración de la alerta", según el ministerio de Defensa.

Los servicios de emergencia informaron que la carga explosiva completa del dron detonó al impactar. Los dos ocupantes del apartamento afectado lograron evacuar el edificio por sus propios medios y fueron atendidos en el lugar por heridas leves y raspones.

Durante la noche, Ucrania activó una alerta aérea nacional ante la posibilidad de nuevos ataques rusos. En Zaporizhia, al sur del país, al menos dos personas resultaron heridas en un incendio provocado por un bombardeo, según las autoridades regionales.

El pasado fin de semana Rusia lanzó uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra, utilizando más de 600 drones, unos 35 misiles balísticos y alrededor de 50 misiles de crucero.

Tras esa ofensiva masiva, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Estados Unidos más misiles para los sistemas Patriot, los únicos capaces de interceptar misiles balísticos.

Temor a una nueva escalada

Rusia ha advertido en los últimos días sobre una posible intensificación de sus ataques contra Ucrania, como represalia por un bombardeo ucraniano que, según Moscú, dejó 21 muertos en una escuela situada en territorio ucraniano ocupado.

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El lunes, la diplomacia rusa instó a los ciudadanos extranjeros residentes en Kiev, incluidos diplomáticos, a abandonar la capital antes de nuevos bombardeos.

Los países de la OTAN fronterizos con Ucrania o Rusia, como Rumania, Polonia y los Estados bálticos, se han visto expuestos repetidamente a incursiones de drones procedentes de ambos bandos del conflicto.

Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó a Rusia de intentar "desestabilizar las sociedades democráticas" de la Unión Europea mediante este tipo de incidentes.

Según los gobiernos europeos, Rusia desvía deliberadamente drones ucranianos dirigidos contra instalaciones industriales y terminales petroleras en la región de San Petersburgo, provocando incursiones accidentales en el espacio aéreo de países vecinos.

Aunque estos episodios no han causado víctimas ni daños significativos, han puesto de manifiesto las limitaciones de las defensas aéreas de los Estados bálticos para neutralizar aeronaves no tripuladas antes de que caigan en su territorio

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