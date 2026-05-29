Lo esencial:

Una mujer de 51 años y un niño de 14 resultaron heridos por el impacto de un dron ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati en la madrugada del viernes 29 de mayo.

por el impacto de un dron ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati en la madrugada del viernes 29 de mayo. El presidente rumano Nicusor Dan describió el incidente en la localidad fronteriza con Ucrania y Moldavia como el "más grave" desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania en 2022 y reclamó a la OTAN acelerar la transferencia de sistemas de defensa antidrones.

y reclamó a la OTAN acelerar la transferencia de sistemas de defensa antidrones. Tras una reunión con su Consejo de Seguridad, el mandatario rumano ordenó expulsar del país al cónsul general de Rusia en la ciudad de Constanza y el cierre de esa dependencia diplomática.

y el cierre de esa dependencia diplomática. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, subrayó que el "comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos" y prometió "defender cada centímetro del territorio aliado".

y prometió "defender cada centímetro del territorio aliado". La titular de la diplomacia europea, Kaja Kallas , consideró que el hecho es una muestra de que Rusia "hace tiempo que ha dejado de respetar las fronteras" .

, consideró que el hecho es una muestra de que . El presidente ucraniano Volodímir Zelenski , dijo que su país está "preparado" para apoyar a Rumania "en la forma que sea necesaria" .

, dijo que . El presidente ruso, Vladimir Putin, cuestionó que el dron que impactó en Galati, Rumania, fuera de origen ruso y sugirió que pudo ser ucraniano.

A continuación, las novedades y las reacciones más relevantes del impacto de un dron ruso en Rumania y de la guerra en Ucrania, de este 29 de mayo:

Con información de Reuters, AFP, EFE, AP y medios locales

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