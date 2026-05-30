Aunque en la contienda por la Presidencia de Colombia se inscribieron inicialmente 14 candidatos, tras algunas alianzas y retiros, son 11 las fórmulas que se medirán realmente en las urnas. Tres son las que más arrastran la intención de votos; y son dos los caminos por escoger: la continuidad de la izquierda o el giro a la derecha.

La Constitución colombiana impide que el saliente presidente, Gustavo Petro, se presente a la reelección. Su partido, el Pacto Histórico, estará representado por Iván Cepeda, de 63 años, senador durante tres legislaturas y conocido por defender a las víctimas de crímenes de Estado durante el conflicto que azotó Colombia hace décadas. Tiene una intención de voto que ronda el 40%, pero todavía sin la fuerza suficiente para ganar en primera vuelta, lo que probablemente llevará la definición a una segunda ronda el 21 de junio.

El segundo en la tabla, según las últimas encuestas, es el ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 47 años, un abogado mediático apodado "El Tigre", que se presenta como independiente y se ha posicionado como un ajeno al sistema -su apoyo se acerca al 30% en promedio-. En tercer lugar, Paloma Valencia, de 48 años, senadora del Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Su campaña cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales del país y el respaldo la sitúa en alrededor de un 20%.

Los otros están dentro del espectro político y con apoyo marginal en las encuestas. Entre ellos, los exalcaldes Sergio Fajardo y Claudia López, y los exsenadores Roy Barreras y Mauricio Lizcano.

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Dos visiones de país

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, pero con una participación que roza casi la mitad.

En las tres últimas elecciones, el uribismo fue la principal fuerza de la derecha, pero esta vez esa hegemonía se la disputa De la Espriella con un discurso similar al de Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump.

En una campaña en la que el objetivo de los candidatos de oposición y de parte del electorado es impedir a como dé lugar que gane Cepeda, a quien llaman "el heredero" de Petro, De la Espriella capta, además, ese descontento por el mismo estilo autoritario que llevó a los mencionados presidentes al poder en sus países.

Pero también agrupa a quienes rechazan la clase política tradicional que ha gobernado el país, lo que incluye a Paloma Valencia y el uribismo al que representa. Por lo que la derecha llega fraccionada este domingo, pero, según varios analistas, los votos de uno no necesariamente son endosables al otro candidato para una segunda vuelta.

Del otro lado del espectro político está el electorado del Pacto Histórico, que respalda las políticas sociales de Gustavo Petro -como la restitución de tierras y el objetivo de cerrar la brecha histórica entre las clases más ricas y las más pobres- y espera una continuidad con Cepeda.

Sus propuestas han sido ampliar esos programas sociales y buscar la paz con los grupos armados ilegales para poner fin a un conflicto interno de seis décadas.

Mientras que el centro político del país, representado por Sergio Fajardo -algunos analistas incluyen a Claudia López- pierde terreno en esta disputa electoral. Por lo que el domingo llega Colombia con una marcada polarización, presente no solo en la papeleta. Se percibe en los hogares, en los debates en medios locales y en las discusiones que se generan en redes sociales un día antes de los comicios.

Aumento de la violencia marca la campaña

En medio de esta polarización, la campaña electoral ha sido la más virulenta de los últimos ocho años. No solo por las amenazas a la seguridad de los candidatos, sino por el aumento de la violencia en distintas partes del país protagonizada por grupos armados ilegales.

Antes del arranque de la campaña, fue asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido uribista Centro Democrático, y en las últimas semanas han denunciado amenazas en su contra los candidatos Paloma Valencia, del mismo partido; Abelardo de la Espriella, del ultraderechista Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico.

Este mes fueron asesinados a tiros la presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Villada González, del Centro Democrático; el coordinador de la campaña de De la Espriella en Cubarral (Meta), el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar y el exsecretario de Gobierno de ese municipio Fabián Cardona.

Civiles en riesgo

Los numerosos atentados que han cometido grupos armados, como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), también han puesto en el centro del debate el deterioro de la seguridad del país, uno de los temas más urgentes con los que deberá lidiar el ganador de las elecciones.

Según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), hay 386 municipios del país con alertas de riesgo por factores de violencia en 31 de los 32 departamentos del país, de los cuales 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo.

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"Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo. Preocupa igualmente la situación de violencia de Huila, Cesar y La Guajira, donde más del 70 % de sus municipios está en riesgo por factores de violencia, además de Arauca y Guaviare, que tienen la totalidad de sus municipios en riesgo", indicó la MOE.

Pero la violencia también ha provocado, no ahora con el recrudecimiento de la violencia, sino históricamente por el conflicto, que varios territorios no ejerzan su derecho al voto con la misma libertad que lo hacen otras zonas del país.

Entonces, la polarización se refleja en las respuestas que los colombianos quieren para algunas de sus principales preocupaciones: ¿cómo enfrentar la inseguridad? ¿Cómo responder a los desafíos económicos? ¿Cómo solucionar los problemas del sistema de salud?

De un lado, se encuentra una visión de izquierda, que privilegia el papel del Estado y las políticas sociales; del otro, una visión de derecha, que apuesta por estrategias de mano dura en seguridad y por una menor intervención estatal en distintos ámbitos.

Con Efe, Reuters, AP y medios locales

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