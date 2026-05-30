El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes 29 de mayo que estaba tomando su decisión sobre un posible acuerdo con Irán, mientras Teherán insistió en que todavía "no hay un acuerdo final" para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Un informe de la agencia de noticias iraní 'Fars' también refutó varios elementos clave planteados por Trump, citando fuentes informadas que calificaron sus declaraciones como una "mezcla de verdades y mentiras".

Fuentes estadounidenses habían informado antes a medios y agencias de noticias que el acuerdo solo esperaba la aprobación de Trump, tras semanas de negociaciones intermitentes para poner fin a un conflicto que ha envuelto a Medio Oriente y sacudido la economía global.

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Trump asistió a una reunión de dos horas en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el viernes, pero no llegó a ninguna decisión sobre un nuevo acuerdo con Irán, según informó 'The New York Times'.

"Fundamentalmente infundado"

Trump anunció la reunión en una extensa publicación en redes sociales, reiterando dos exigencias: que Irán acuerde nunca tener armas nucleares y abra el vital estrecho de Ormuz a la navegación.

Un cartel gigante con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en la plaza Valiasr, en Teherán, el 28 de mayo de 2026 en Irán.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró a los medios estatales que la República Islámica "se despidió del lenguaje del 'debe' hace 47 años".

"En cuanto al entendimiento, los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo final", agregó.

En su publicación, Trump afirmó que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima "sin peajes", mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes.

Ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán, señaló, añadiendo que "no se intercambiará dinero, hasta nuevo aviso".

’Fars', sin embargo, citó fuentes iraníes indicando que Teherán exigía "la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados" y que "hasta que se realice este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones".

Buques en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab, al norte de Omán, el 17 de mayo de 2026.

En cuanto a la reapertura sin peajes de Ormuz, las fuentes señalaron que "tal cláusula no aparece en el texto del acuerdo", mientras que el comentario sobre la destrucción del material nuclear iraní "es fundamentalmente infundado".

Baghaei también declaró a la televisión estatal que actualmente "no hay negociaciones" sobre el programa nuclear iraní.

"Respuesta severa"

Washington y Teherán se han acusado mutuamente de violar la tregua en el estrecho y sus alrededores durante esta misma semana, con ataques estadounidenses sobre el puerto iraní sureño de Bandar Abbas respondidos con fuego iraní de represalia.

La televisión estatal iraní informó este viernes que 24 buques habían transitado el estrecho en las últimas 24 horas, en coordinación con la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, advirtió que "los buques de países hostiles enfrentan una respuesta severa" por parte de las fuerzas militares iraníes.

Combates en Líbano

En el frente libanés de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el viernes que sus fuerzas habían avanzado más profundamente dentro de Líbano, mientras que el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, reivindicó una serie de ataques con drones contra objetivos militares en el norte de Israel, incluidas concentraciones de tropas y un cuartel.

Los ataques se produjeron mientras delegaciones militares israelíes y libanesas celebraban conversaciones de seguridad en Washington.

Netanyahu afirmó que las tropas habían cruzado el río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre el Líbano e Israel, y estaban "golpeando a Hezbolá de frente".

Israel también mantuvo su intenso bombardeo sobre el sur del Líbano.

Se suponía que un alto el fuego entre Israel y Hezbolá debía entrar en vigor el 17 de abril, pero nunca se ha respetado. Ambas partes se acusan mutuamente de violarlo y justifican sus ataques alegando las supuestas infracciones del otro bando.

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Líbano fue arrastrado a la guerra a principios de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel tras el asesinato del líder supremo de Irán en ataques de Estados Unidos e Israel, lo que provocó bombardeos israelíes y una invasión terrestre.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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