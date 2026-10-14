Decenas de miles de personas se sumaron el martes a las manifestaciones celebradas en toda Francia para apoyar a los estudiantes de secundaria que protestan, lo que ha dado un nuevo impulso a un movimiento que supone un gran desafío para el presidente Emmanuel Macron ahora que su mandato llega a su fin.

Según el Ministerio del Interior, participaron unas 161.500 personas, más del doble de las 71.500 que se contabilizaron en las últimas manifestaciones a nivel nacional del jueves de la semana anterior.

Los sindicatos que ayudaron a organizar las manifestaciones del martes cifraron la participación a nivel nacional en 480.000 personas.

Las cifras apuntaban a una oposición callejera cada vez mayor al Gobierno, apenas seis meses antes de que Francia elija al sucesor de Macron, quien está a punto de concluir su segundo y último mandato.

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Los estudiantes marchan para protestar contra las escuelas con pocos recursos en París, martes 13 de octubre de 2026.

Este sábado están previstas manifestaciones a nivel nacional contra el aumento vertiginoso del coste de la vida, y los sindicatos y los colectivos estudiantiles consideran que ambas corrientes de protesta se están fusionando.

La agitación se produce mientras el Gobierno centrista de Macron lucha por sacar adelante en el Parlamento un presupuesto de recorte de gastos, ante el agravamiento de la deuda que ha alarmado al mercado de bonos.

Aunque la mayoría de las manifestaciones del martes fueron pacíficas, se produjeron actos violentos al margen de una de las dos marchas celebradas en París, en la que, según el Ministerio del Interior, participaron 41.500 personas.

Periodistas de la AFP presenciaron cómo se incendiaban algunos coches y cómo la policía lanzaba gases lacrimógenos mientras jóvenes enmascarados intentaban levantar barricadas en las calles y lanzaban objetos. También se lanzaron gases lacrimógenos durante una manifestación en Lyon.

Entre los participantes en una manifestación en el suburbio parisino de Saint-Denis se encontraba la activista sueca Greta Thunberg. Afirmó que estaba allí porque "nos están robando nuestro futuro".

Los estudiantes universitarios tuvieron un papel destacado en las manifestaciones del martes, junto con profesores y líderes sindicales.

La activista sueca Greta Thunberg conversa con estudiantes mientras los acompaña durante las protestas en Saint-Denis el 13 de octubre de 2026.

También contaron con el respaldo del partido de la oposición de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), cuyo líder, el candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, fue visto entre la multitud en París.

Diálogo, "no represión"

Miles de personas se manifestaron también en las ciudades de Nantes, Lyon, Lens, Estrasburgo, Toulouse, Burdeos y Marsella, según la policía y los corresponsales de la AFP.

"Nos solidarizamos con los institutos que están en peor situación. Necesitamos medidas reales y un diálogo adecuado, no represión", afirmó Emeline, de 16 años, a las puertas de un instituto de Marsella.

"Estamos aquí porque realmente sentimos que el Gobierno no nos escucha", dijo Nina, de 17 años.

El movimiento estudiantil surgió el mes pasado, cuando adolescentes de los institutos franceses —centros de enseñanza secundaria para alumnos de entre 15 y 18 años— bloquearon las entradas de muchos centros educativos para exigir mejores condiciones en las aulas.

La policía utiliza cañones de agua tras una marcha para protestar contra las escuelas con pocos recursos en París, martes 13 de octubre de 2026.

Las reacciones de la policía contra los estudiantes, percibidas como excesivas, llevaron a muchos de ellos a sumarse a las manifestaciones del martes.

Un adolescente perdió una mano al recoger una granada aturdidora de la policía durante las protestas, mientras que otro perdió un ojo y otro, varios dientes, cuando un agente le lanzó un bote de gas lacrimógeno a la cara.

La policía ha abierto investigaciones internas sobre 34 denuncias de violencia contra los manifestantes.

Unos 147 miembros del personal docente han resultado heridos en las protestas, según ha informado el Ministerio de Educación.

"No vamos a ceder"

"No vamos a abandonar la lucha, ya sea por los estudiantes de secundaria que se han visto afectados por una dura represión, o para denunciar la violencia policial", afirmó Patricia, una estudiante universitaria de 20 años de París que no quiso dar su apellido.

Algunos turistas indios que se toparon con la manifestación de París dijeron que se sentían inquietos.

"Al principio estábamos aterrorizados", dijo Snehil Jain, de 45 años, que visitaba París durante una semana con su mujer.

"Habíamos visto en los medios de comunicación las imágenes de violencia en torno a estas protestas. Pero luego vimos que se trataba de una manifestación pacífica, así que ya nos tranquilizamos".

El Ministerio de Educación francés informó de que el martes permanecieron cerrados 214 centros educativos, en su mayoría institutos de secundaria.

El sindicato de estudiantes universitarios L’Union Étudiante informó de que el 90% de las universidades del país habían cerrado sus puertas en señal de apoyo.





Los estudiantes franceses afirman que están decididos a insistir en sus reivindicaciones sobre la falta de profesores, el mal estado de los edificios, los horarios sobrecargados y otras quejas.

Han rechazado la promesa del Gobierno —realizada tras las manifestaciones de la semana pasada— de enviar 3.000 profesores sustitutos a los 114 centros más afectados.

"Seguimos con los bloqueos. No vamos a ceder", afirmó Naouel, una estudiante de secundaria de Brest. Dijo que esperaba que las protestas continuaran tras las vacaciones de mitad de trimestre, a finales de octubre.

Mariolino, un joven de 16 años de Nantes, se mostró de acuerdo. "Los que piensan que la ira desaparecerá con las vacaciones simplemente no lo entienden", afirmó.

El lunes, Macron había instado a los manifestantes a la moderación, afirmando que estas cuestiones "merecen tiempo, consultas, debate y respeto".

Adaptado de su versión original en inglés

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