Tal como lo habían revelado las pruebas preoperatorias, el papa León XIV padece de un cáncer de pulmón, por el que fue operado este 13 de octubre, con la expectativa de que la extirpación radical del lóbulo inferior del pulmón derecho será suficiente para hablar de un "procedimiento curativo".

Un comunicado del Vaticano emitido luego de la intervención, que duró 90 minutos, detalló que "el examen intraoperatorio en sección congelada confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar".

Se trata del tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), que representa el 85% de los casos, según cifras de la Red Nacional Integral de Cáncer (NCCN) de Estados Unidos.

El CPCNP se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células de la pared interna de las vías respiratorias, y puede expresarse con tres tipos de tumores: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes.

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El adenocarcinoma es el subtipo más común, con cerca del 40% de los casos de CPCNP diagnosticados con esta formación tumoral, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Oncología.

Según la NCCN, cuando este tipo de cáncer es detectado en estadios tempranos y avanzados localmente (como en el caso de León XIV), significa que afectan a ciertas células (como las glandulares, que recubren los alvéolos y son las encargadas de producir moco) que invadieron otros tejidos del pulmón, pero no se extendieron a otros órganos.

"Para que el procedimiento fuera curativo, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video", señaló el informe médico compartido por la Santa Sede, con base en la intervención llevada a cabo en el hospital Gemelli de Roma por un equipo liderado por el cirujano torácico jefe, Stefano Margaritora.

Los pulmones humanos tienen cinco lóbulos: tres en el derecho y dos en el izquierdo.

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¿Qué pasará con León XIV?

Aún es pronto para determinar si efectivamente el procedimiento quirúrgico será suficiente para declarar a León XIV libre de cáncer, pues es preciso conocer el tamaño del tumor y si se extendió o no a los ganglios linfáticos, que también serán analizados.

"Aunque tenemos el diagnóstico, aún no tenemos el escenario. Esto es fundamental para el pronóstico y el tratamiento", explicó Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón de la Universidad de Georgetown en Washington, que conversó con las agencias Reuters y AP.

"Ahora necesitamos saber qué tamaño tiene, cuántas zonas en el pulmón están implicadas. ¿Es solo un nódulo, o más de uno, y los ganglios linfáticos son cancerosos?", amplió Liu, que, sin embargo, agregó que el adenocarcinoma es el tipo de cáncer de pulmón "con el pronóstico más favorable".

"Si se trata de un cáncer de pulmón pequeño sin ganglios linfáticos implicados, la cirugía en sí probablemente será curativa", explica Liu. "Pero, si el análisis final revela una mayor implicación del cáncer, esto indica un pronóstico peor".

Si se detectara que el cáncer se ha extendido, Liu anticipó que serán necesarias más pruebas para determinar qué tipo de terapia seguir. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o terapia dirigida, que consiste en pastillas orales.

El adenocarcinoma es comúnmente asociado al tabaquismo, pero también es el tipo de cáncer más frecuente en personas que nunca han fumado, un grupo al que se cree que pertenece el pontífice estadounidense.

Robert Prevost, de 71 años, es conocido por ser un entusiasta practicante de deportes como el tenis, y su único compromiso de salud conocido fue un contagio de fiebre tifoidea en 1985, cuando era un joven misionero en Chulucanas, que llevó a su hospitalización.

Con AP, Reuters y medios especializados

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