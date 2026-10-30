Un chatbot de inteligencia artificial fue el responsable de que el candidato de derecha Flávio Bolsonaro se declarara “verdadero presidente electo” de Brasil, al cabo de un proceso que cuestionó y que fue seguido por su salida del país.

Flávio no ha aceptado su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva y la misma noche de la segunda vuelta, el domingo 25 de octubre, pidió la "anulación" de los comicios. El lunes, bajó el tono y adelantó que denunciará ante la Justicia la candidatura de Lula por supuestos abusos de poder. El martes, huyó de Brasil vía Argentina después de que le ordenaran entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.

Y el miércoles, aterrizó en Miami (Florida, EE. UU.) acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de sus dos hijas, tras recibir el beneplácito del Gobierno de Donald Trump. Desde allí publicó la polémica carta.

La versión sobre la responsabilidad de un chatbot en la redacción de la carta la ofreció Paulo Figueiredo, influencer, presentador de pódcast y vocero no oficial de la familia Bolsonaro en Estados Unidos, adonde el ultraderechista huyó dos días después de conocerse los resultados que declararon vencedor a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato y en medio de una investigación de la Justicia.

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Según una publicación de Figueiredo en X, la situación se generó cuando el hermano menor de Bolsonaro, Eduardo, buscó la ayuda del chatbot de OpenAI, ChatGPT, para dar los toques finales al comunicado oficial.





De acuerdo con la declaración del influencer, el chatbot insertó una versión desactualizada del escudo de armas nacional, con el país identificado con el nombre de Estados Unidos de Brasil en lugar de República Federativa de Brasil, denominación que adoptó en 1967.

Además, habría sido también en ese proceso aplicado por Eduardo Bolsonaro que ChatGPT regresó a un borrador anterior de la carta, dando lugar a la inclusión de la frase “verdadero presidente electo”, y no “líder”, una corrección según Figueiredo hecha por Flávio Bolsonaro por razones jurídicas y morales.

"Al generar el documento, la IA acabó incluyendo una versión anterior del texto, en la que Flavio se presentaba como el verdadero 'presidente electo'", apuntó Figueiredo, añadiendo que los errores solo se detectaron después de que la carta ya había sido difundida.

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Para el influencer, el error no fue "nada del otro mundo". Con su explicación, el agitador digital del ala más radical del bolsonarismo aseguró que buscaba desmontar "teorías conspirativas alucinantes".

"Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que 'Brasil' se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso", afirmó Figueiredo.

La realidad es que esa declaración, luego corregida, se producía en momentos en los que el Partido Liberal, el movimiento que apoyó la candidatura de Bolsonaro, reconocía los resultados que dieron ganador a Lula.

"Al final, lo esencial lo expresa precisamente Flávio: estas elecciones fueron ilegítimas, no reconoce el resultado y seguirá luchando por restaurar la democracia en Brasil", dijo Figueiredo.

A la tercera va la vencida

Lo cierto es que fueron en total tres las versiones de la carta que se dieron a conocer en el curso de unas pocas horas, en un momento de extrema tensión política, mientras el paradero de Bolsonaro era desconocido y el Supremo Tribunal Federal todavía esperaba que entregara sus pasaportes, en medio de una investigación sobre lavado de dinero.

La primera, con la declaración de “presidente electo” y el escudo errado, fue difundida por Figueiredo en sus redes, solo para ser eliminada poco después, admitiendo el error del escudo y anunciando que sería el propio Bolsonaro el que daría a conocer el comunicado correcto.





La segunda, difundida efectivamente por Bolsonaro, corregía el desliz del escudo, pero seguía manteniendo la polémica autoproclamación.

Finalmente, la forma definitiva apareció poco después en las redes del candidato de derecha, cambiando la identificación a “líder de Brasil”.

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"Como se pueden imaginar, una carta que aborda una realidad tan compleja pasa por varias versiones, con el aporte intelectual de más de una persona", afirmó Figueiredo, que es nieto del general João Baptista Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar brasileña.

El influencer ha sido una figura polémica, un hombre que fue investigado por su participación en el intento de golpe de Estado por el que purga una condena de 27 años de prisión el expresidente Jair Bolsonaro, y que ha acompañado a Eduardo Bolsonaro en sus esfuerzos por promover sanciones contra Brasil en Estados Unidos, en un esfuerzo por torpedear la causa judicial contra su padre.

El Partido Liberal no está contento

La explicación de Figueredo no ha dejado contento al Partido Liberal, un movimiento que tuvo dudas desde el principio sobre la designación de Flávio Bolsonaro como candidato, hecha por su padre desde una celda sin someterla a la consideración de sus copartidarios.

"No me gustó", dijo este 29 de octubre sobre la carta el presidente del PL Valdemar Costa Neto, mientras que el coordinador de campaña, el senador Rogério Marinho, dijo a los periodistas que "no hay pruebas" para sustentar las acusaciones de fraude y definió la comunicación de Flávio como un "desahogo".





Bolsonaro basa sus dudas sobre la legalidad de la elección en la ampliación del proceso de votación avalada por un juez cercano a Lula, pero lo cierto es que durante ese lapso solo se registraron 34.000 votos de los 4,4 millones de ventaja que el candidato del Partido de los Trabajadores consiguió en la segunda vuelta.

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Con Reuters, EFE y medios locales

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