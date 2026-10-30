De acuerdo con el escrutinio final, publicado en la madrugada del viernes, el bloque a a favor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, obtuvo un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de las dos listas árabes.

Un comunicado de la Comisión Electoral Central (CEC) señala que se contaron 5.716.665 votos, de los cuales 5.690.778 se consideraron válidos.

La misma nota indica que once partidos superaron el umbral electoral del 3,25 % para obtener escaños, que en estos comicios requería 184.947 votos.

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Del bloque de Netanyahu, los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá obtuvieron siete escaños y Shas 6, y los ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir obtuvo siete, y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich seis.

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, se suman los doce de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; los ocho de Los Demócratas, de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Entre los partidos árabes, que no forman parte de ninguno de los dos bloques, la izquierdista Lista Conjunta obtendría once escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, ocho.

De esa forma, a Netanyahu le quedan faltando ocho escaños para la mayoría absoluta y al bloque de Eisenkot, trece. Por eso, ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario.

Si bien los resultados de las elecciones en Israel serán publicados oficialmente el 4 de noviembre, el recuento de los votos concluyó en la noche del jueves 29 de octubre, cuando se terminó de procesar cerca de medio millón de votos procedentes de personal militar, diplomáticos, personas en prisiones u hospitales, entre otros.

Conocidos como votos de "doble sobre" porque la papeleta se introduce en el sobre habitual y luego en otro de otro color, estos son sufragios emitidos por personas autorizadas a votar fuera de su sede designada y se contabilizan al final de los comicios.

Con AFP, EFE y medios locales

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