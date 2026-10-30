Uno se llama Dan S. Sullivan, tiene 61 años, es republicano, ocupa el escaño de senador por Alaska desde 2015 y opta por la reelección. El otro es Daniel J. Sullivan Jr., tiene 69 años, está registrado como votante republicano, aunque en los últimos días se ha identificado como independiente y también pretende el asiento de senador por Alaska.

¿Cómo es posible que dos candidatos con el mismo nombre aparezcan en la papeleta del mismo estado? Podría ser casualidad. Pero, un artículo del 'The New York Times’ que sugiere que Daniel J. Sullivan Jr. fue reclutado exprofeso con el fin de causar confusión le ha dado a la Administración Trump el combustible para enfilar contra una eventual victoria de la candidata demócrata Mary Peltola.

Con ello, el magnate republicano se aseguraría de complicar una de las carreras consideradas clave para que los demócratas den vuelta a la mayoría de la Cámara Alta en las próximas elecciones de mitad de mandato.

Mary Peltola, demócrata que se presenta al escaño del Senado de EE. UU. por Alaska, se dirige a sus simpatizantes en un evento partidista el 18 de agosto de 2026 en Anchorage, Alaska.

Según un artículo del ‘The New York Times’, asesores de Peltola se unieron a abogados de campaña y a miembros del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) para reclutar candidatos que pudieran desviar los votos de Dan S. Sullivan en su esfuerzo de reelección.

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De esta forma, habrían dado con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro de escuela jubilado que figura en la boleta sin apoyo de ningún partido. Los registros de la División Electoral de Alaska lo mostraban como republicano hasta agosto pasado, cuando pidió cambiar a no afiliado al solicitar una papeleta para voto por correo.

De acuerdo con el portal ‘Alaska Beacon’, la División rechazó inicialmente la postulación de este segundo Dan Sullivan, considerando que no se presentaba a la elección de buena fe, pero el Tribunal Supremo de Alaska revocó la prohibición y permitió la inscripción.

’The New York Times’ citó a la exdirectora de campaña de Peltola, Elisa Ríos, que fue despedida en agosto, asegurando que la candidata demócrata estaba al tanto de esta trama.

La oportunidad perfecta

Este 29 de octubre, la maquinaria de apoyo de Peltola desmintió que tenga alguna relación “con ninguna de las campañas de Sullivan" y el DSCC también negó su implicación.

Aun así, las revelaciones del ‘New York Times’ han encendido los esfuerzos de la Administración Trump por desconocer un eventual triunfo de Peltola en Alaska.

El 22 de octubre, el Departamento de Justicia había presentado una demanda ante un tribunal federal de Anchorage para bloquear la proclamación de Peltola, en caso de que la candidata nativa americana y exjueza tribal dominara la elección, como sugieren algunas encuestas que puede suceder.

Lo hizo basado simplemente en la coincidencia de los nombres y la confusión que esto podría generar.

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Pero una semana después, apoyados en el artículo del ‘New York Times’, los fiscales han ampliado la demanda, incluyendo nuevas citaciones para comparecer ante el gran jurado y solicitudes de preservación de registros.

Aunque de momento no se conoce quiénes serán convocados para esas declaraciones, fuentes que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato dijeron que se emitirán más de 40 citaciones.

"Orquestaron su campaña falsa con el propósito de engañar a los votantes de Alaska y lograr que Peltola fuera elegida", señalan en su demanda los abogados del Departamento de Justicia.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, se unió a los esfuerzos republicanos, pidiendo una investigación estatal para comprobar los señalamientos del diario.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, fustigó en declaraciones a ‘Fox News’ las “tácticas locas” de los demócratas, de quienes dijo que “los agarraron con las manos en la masa”.

Por su parte, la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, que suele ser crítica con la Administración Trump, escribió en X que “reclutar candidatos para manipular el campo e influir en los resultados de las votaciones es simplemente incorrecto” y aseguró que “se ha revelado es un patrón de mentiras y encubrimientos y una cultura de engaño”.





El curioso caso de Alaska (uno de los estados que, según encuestas, podrían inclinar el dominio del Senado a favor de los demócratas) presenta al presidente Donald Trump el caso perfecto para respaldar sus teorías sobre amaños electorales.

Una impugnación de los resultados podría demorar por largo tiempo la definición del escaño y retrasar así la integración del Senado y la proporción de fuerzas en su seno.

Trump, por supuesto, no perdió la oportunidad de pronunciarse, y en declaraciones a periodistas señaló que “cuesta creer que se le haya permitido siquiera presentarse. Sinceramente, no sé cómo se puede permitir que alguien así participe. Es muy injusto”.

La importancia de llamarse Dan Sullivan

¿Es ilegal la postulación de homónimos como la que se plantea en Alaska? De acuerdo con Jessica Levinson, profesora especializada en derecho electoral en la Facultad de Derecho Loyola de Los Ángeles, quien habló con la agencia Reuters, la inscripción de Daniel J. Sullivan Jr. solo podría ser considerada ilegal si ocultara apoyo financiero.

De otra forma, sería difícil comprobar que infringió la ley electoral. Según la experta, los partidos políticos usualmente encuentran formas de confundir a los votantes sin que ello represente una violación de la norma.

Para Levinson, es aún más peligroso otorgar al Gobierno el poder para cuestionar las motivaciones de los candidatos para presentarse. "En la medida en que la gente se sienta incómoda con dos Sullivan, te diría que probablemente también te incomodará un nivel muy alto de intromisión gubernamental en nuestras elecciones”, sopesa la analista.

Los candidatos en las próximas elecciones al Senado de EE. UU., el republicano Dan Sullivan y la exrepresentante demócrata Mary Peltola, asisten a un foro en la conferencia anual de la Asociación de Petróleo y Gas de Alaska (AOGA) en Anchorage, el 27 de agosto de 2026.

¿Pero hasta qué punto realmente un segundo Dan Sullivan puede producir confusión en el electorado?

Las características del sistema electoral del estado, en el que Trump arrasó con una ventaja de 13 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024, hacen difícil que alguien pueda creer que se trata del mismo candidato.

Para empezar, Dan S. Sullivan aparece identificado como “en funciones” en la boleta, con lo que queda claro que se trata del senador republicano que actualmente ocupa el escaño y opta por la reelección.

Pero adicionalmente, en Alaska la presentación de los candidatos se adapta en cada boleta de acuerdo con la afiliación con la que esté inscrito el votante.

Si una persona está registrada como republicana, su candidato natural, Dan S. Sullivan, aparecerá listado de primero, seguido del resto de los postulados en el orden de peso electoral en el estado, con lo que Daniel J. Sullivan Jr. no será mostrado en posiciones ni remotamente cercanas a su homólogo.

En cuanto a las preferencias, las encuestas muestran claramente que la intención de voto se concentra en el candidato republicano y su rival demócrata, sin ninguna inclinación que muestre que Daniel J. Sullivan Jr. esté capitalizando la coincidencia de nombres.

Con AP, Reuters y medios locales

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