El papa León XIV confirmó su participación en las elecciones de medio término de Estados Unidos mediante el voto por correo y defendió el derecho de los ciudadanos a intervenir en los procesos democráticos. El gesto se produce en medio del debate político sobre este mecanismo, cuestionado por Donald Trump y defendido por los demócratas.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este viernes que el pontífice, ciudadano estadounidense, “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos, siempre que ha sido elegible para hacerlo”. El comunicado precisó que, siguiendo una práctica de larga data de participación cívica, envió su voto por correo a Chicago.

El Vaticano también recordó que León XIV ejerció su derecho al voto durante sus años de residencia en Perú, siempre que cumplió los requisitos para hacerlo. El pontífice expresó su “creencia en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”.

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La participación del papa se conoce en un contexto de controversia sobre el voto postal en Estados Unidos. Trump cuestionó reiteradamente este mecanismo y promovió restricciones a su utilización, mientras que los demócratas defienden su continuidad como una herramienta para facilitar la participación electoral.





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