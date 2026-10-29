La Lista Conjunta reclama una alianza entre judíos y árabes para derrotar a Netanyahu. Yousef Jabareen, líder de esta formación de mayoría árabe, pidió una "verdadera alianza judío-árabe" para construir una alternativa al Gobierno del primer ministro.

La izquierda israelí pide negociar con los partidos árabes para formar Gobierno.

El Likud, el partido liderado por Benjamin Netanyahu, exigió investigar supuestas irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones" ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Yair Golan, líder de la principal fuerza de izquierda, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio político junto a los ciudadanos árabes de Israel.