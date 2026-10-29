 

Lo esencial

  • La Lista Conjunta reclama una alianza entre judíos y árabes para derrotar a Netanyahu. Yousef Jabareen, líder de esta formación de mayoría árabe, pidió una "verdadera alianza judío-árabe" para construir una alternativa al Gobierno del primer ministro.

  • La izquierda israelí pide negociar con los partidos árabes para formar Gobierno.

  • El Likud, el partido liderado por Benjamin Netanyahu, exigió investigar supuestas irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones"

  • Yair Golan, líder de la principal fuerza de izquierda, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio político junto a los ciudadanos árabes de Israel

  • Israel denuncia un intento de atentado cerca de su embajada en Belgrado. El Ministerio de Exteriores israelí informó que el atacante fue neutralizado por la Policía local.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias sobre las elecciones en Israel

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