Lo esencial
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La Lista Conjunta reclama una alianza entre judíos y árabes para derrotar a Netanyahu. Yousef Jabareen, líder de esta formación de mayoría árabe, pidió una "verdadera alianza judío-árabe" para construir una alternativa al Gobierno del primer ministro.
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La izquierda israelí pide negociar con los partidos árabes para formar Gobierno.
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El Likud, el partido liderado por Benjamin Netanyahu, exigió investigar supuestas irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones"
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Yair Golan, líder de la principal fuerza de izquierda, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio político junto a los ciudadanos árabes de Israel.
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Israel denuncia un intento de atentado cerca de su embajada en Belgrado. El Ministerio de Exteriores israelí informó que el atacante fue neutralizado por la Policía local.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias sobre las elecciones en Israel.
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