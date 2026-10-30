El mercado más grande de criptomonedas del mundo, Binance, sufrió el mayor robo jamás registrado de estas divisas. "Un atacante sustrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las carteras de Binance en diez cadenas de bloques, la mayor parte en unos 20 minutos", en la noche del jueves 29 de octubre, informó la empresa estadounidense de análisis de blockchain TRM.

La investigación de Binance apunta a que el robo podría haber iniciado en un ordenador portátil de un ingeniero de la empresa que habría sido hackeado, lo que permitió a un atacante acceder a uno de sus sistemas para realizar retiros no autorizados. No obstante, el avance de las pesquisas reveló "puntos de vulneración" adicionales, según detalló la compañía en una publicación del viernes en X.

"Se trató de un ataque complejo y estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con las fuerzas del orden, para resolverlo", declaró Binance en redes sociales, donde afirmó estar trabajando para "rastrear la ruta completa del ataque a través del ordenador comprometido".

Una vez transferidos los fondos, los atacantes se apresuraron a ponerlos fuera del alcance de las contrapartes de Binance y los emisores de stablecoins.

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Pese a ello, unos 3.000 millones de dólares, poco menos de la mitad de los activos robados, fueron congelados rápidamente por emisores de stablecoins como Tether, Circle y World Liberty Financial, respaldada por Trump, explicó Binance. Aunque esto no significa que las monedas vayan a ser devueltas a la firma, limita significativamente la capacidad de los atacantes para convertirlas en efectivo.

La empresa precisó que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales y anunció que publicará un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.





Binance aseguró que cubrirá todas las pérdidas a través del fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos de la empresa. Para ello, "ya ha reservado más de 6.340 millones de dólares de fondos propios", de los cuales 5.000 millones "ya se encuentran invertidos en los tokens afectados", aseguró la plataforma este viernes.

La plataforma posee un fondo de activos seguros para sus usuarios, una reserva de bitcoins de 1.000 millones de dólares diseñada para proteger los activos de los clientes en caso de fallos de seguridad.

Por todo ello, el oráculo de las criptodivisas aseguró a sus usuarios que "pueden estar seguros de que sus fondos están completamente a salvo".

Binance cuenta con 335 millones de clientes registrados en todo el mundo y tenía aproximadamente 162.800 millones de dólares en activos bajo custodia según su informe anual de 2025.

Los precios de las criptomonedas cayeron tras conocerse la noticia. El Bitcoin alcanzó un mínimo de seis semanas de 76.368 dólares y el Ether cayó más del 3 % hasta un mínimo de dos meses de 2.178 dólares antes de que los mercados se estabilizaran.

Entretanto, BNB, un token lanzado originalmente como Binance Coin que se puede usar para pagar las comisiones de Binance, cayó un 5% en las últimas 24 horas, situándose en 709,70 dólares, según CoinGecko.

¿Corea del Norte detrás del robo?

Empresas de análisis de blockchain y seguridad digital acusaron del robo cibernético a TraderTraitor, una empresa vinculada al Gobierno de Corea del Norte. "Hacemos esta afirmación con gran certeza", señaló TRM, una firma estadounidense de referencia en el sector, que definió al presunto atacante como la unidad de piratería informática de élite de Pyongyang.

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit", explicó TRM, en alusión a otra plataforma de intercambio de criptomonedas que sufrió pérdidas de 1.500 millones de dólares tras ser vulnerada en febrero, en un ciberataque del que el FBI culpó a Corea del Norte y TraderTraitor.

Paralelamente, la empresa de análisis Chainalysis también sostuvo que el hackeo de Binance fue "probablemente obra del grupo TraderTraitor de la RPDC [República Popular Democrática de Corea]", según escribió en X su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin.

En la misma línea, la firma singapurense Pangolin Intelligence, que investiga las ciberamenazas al sector de las criptomonedas, indicó en un comunicado compartido con la agencia EFE que, de forma "casi segura", "Corea del Norte está detrás del ataque", específicamente, "un grupo norcoreano conocido como TraderTraitor".

Al ser preguntado sobre la hipótesis del ataque norcoreano, un portavoz de Binance se limitó a decir que la empresa está "trabajando estrechamente con socios encargados de hacer cumplir la ley para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia".

Corea del Norte ha sido acusada en el pasado de recurrir al pirateo de criptomonedas y otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas extranjeras vitales para sostener su economía en crisis y financiar su programa nuclear tras las duras sanciones de la ONU.

La agencia de inteligencia surcoreana denunció en diciembre de 2022 que piratas informáticos norcoreanos habían robado aproximadamente 1,5 billones de wones (1.100 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos virtuales en los últimos cinco años, más de la mitad solo en 2022. La agencia de Seúl advirtió que Corea del Norte había elaborado uno de los mejores sistemas del mundo para el robo de activos digitales.

Asimismo, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos señaló en abril de 2022 a TraderTraitor como la "amenaza cibernética asociada con el robo de criptomonedas" patrocinada por Corea del Norte desde al menos 2020 y la describió como una serie de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por herramientas de predicción de mercados.

En 2025, los robos de criptodivisas sumaron pérdidas por 2.900 millones de dólares en casi 150 ataques, según investigadores de TRM Labs, lo que significa menos de la mitad del dinero comprometido en el reciente ciberataque contra Binance.

Con información de EFE, Reuters y AP

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