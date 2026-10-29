Su salida se produjo después de que venciera el plazo judicial para entregar sus pasaportes, que fueron cancelados, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El Gobierno de Donald Trump anunció que permitirá la entrada de la familia Bolsonaro en Estados Unidos.

Imágenes de Reuters confirmaron la llegada del senador a Miami, mientras que la agencia EFE constató que ingresó por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade. El legislador, de 45 años, viajó acompañado de su esposa y sus dos hijas, después de pasar por Argentina y Ecuador. Su llegada se produjo dos días después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenara la entrega de sus documentos de viaje.

De Brasil a Miami, con escalas en Argentina y Ecuador

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron por vía terrestre el martes por la noche a la provincia de Misiones, a través del paso fronterizo internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú. Según el organismo, viajaban con documentación en regla y abordaron un avión privado a las 23.30, hora local, con destino a Guayaquil, Ecuador.

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El vuelo partió del aeropuerto de Puerto Iguazú y posteriormente continuó desde Ecuador hacia Miami, según los datos de seguimiento de aeronaves de la plataforma FlightRadar citados por EFE y medios brasileños. La confirmación de las autoridades argentinas puso fin a las versiones contradictorias que circularon durante el martes sobre el paradero del senador.

La salida se produjo después de que Flávio Bolsonaro perdiera las elecciones presidenciales del domingo frente a Lula, quien obtuvo cerca del 52 % de los votos frente al 48 % de su rival. El senador no reconoció formalmente la derrota y cuestionó el resultado durante la noche electoral, al anunciar que buscaría su anulación por supuestas irregularidades. Sin embargo, su partido, el Liberal, reconoció posteriormente la victoria del actual presidente.

El avión que supuestamemente transportaba al senador brasileño Flávio Bolsonaro en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, Ecuador, el 28 de octubre de 2026.

La orden judicial que no cumplió

El lunes, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes a la Policía Federal en un plazo de 24 horas. El senador no cumplió con el requerimiento y los documentos fueron cancelados una vez vencido el plazo, según fuentes citadas por Reuters.

La resolución se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero en la que está implicado el legislador, quien niega haber cometido irregularidades. Según una resolución judicial consultada por Reuters, el magistrado justificó la medida por el riesgo de que Bolsonaro abandonara Brasil y por sus importantes recursos financieros.

El incumplimiento contrasta con las declaraciones que el senador había realizado el lunes, cuando aseguró que no tenía intención de marcharse del país y que entregaría sus documentos de viaje para defenderse de lo que calificó como una persecución. Según la información publicada por EFE, la orden judicial también incluía la prohibición de abandonar el territorio brasileño.

Flávio Bolsonaro todavía no había reconocido formalmente su derrota electoral. Su salida del país abre interrogantes sobre las consecuencias judiciales de haber abandonado Brasil pese a la orden de no hacerlo y de no haber entregado sus pasaportes dentro del plazo establecido.

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Trump respalda su llegada a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó su disposición a recibir a Flávio Bolsonaro y a su familia. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró a Reuters que Washington concedería visados al senador y a sus familiares y permitiría su entrada en el país.

Trump defendió públicamente al legislador y cuestionó el resultado de las elecciones brasileñas. El mandatario había afirmado que la votación parecía "otra elección amañada" y, al ser consultado sobre la posibilidad de recibir al senador, respondió que lo aprobaría porque considera que los Bolsonaro son "buenas personas".

El respaldo de Trump puede profundizar las tensiones entre Washington y Brasilia. Lula había acusado anteriormente a Estados Unidos de colaborar con la familia Bolsonaro para facilitar su regreso al poder. Reuters también informó antes de las elecciones sobre una iniciativa del Departamento de Estado estadounidense destinada a favorecer la recuperación política del clan Bolsonaro.

El presidente brasileño reaccionó con dureza al conocer la salida del senador. Lula calificó el episodio de vergonzoso y sostuvo que el legislador debería haberse quedado en Brasil para demostrar su inocencia ante la Justicia.

La salida recuerda el camino de Jair Bolsonaro

La llegada de Flávio a Estados Unidos recuerda el recorrido de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que viajó a ese país tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula y tampoco reconoció inicialmente la derrota. Jair Bolsonaro regresó posteriormente a Brasil y fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama para intentar un golpe de Estado tras perder el poder.

Flávio, que ocupa un escaño en el Senado, perderá su inmunidad parlamentaria cuando termine su mandato en febrero, según Reuters. Su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado, ya reside en Estados Unidos, donde se instaló después de denunciar una supuesta persecución judicial en Brasil.

La partida del senador también tomó por sorpresa a algunos de sus aliados. Rogério Marinho, responsable de su campaña, declaró que la noticia los había sorprendido porque el día anterior habían hablado de la necesidad de que Flávio asumiera el liderazgo de la oposición tras recibir cerca de 60 millones de votos, según sus propias palabras.

Con su llegada a Miami, Flávio Bolsonaro queda fuera de Brasil mientras continúa la investigación judicial en su contra. La atención se centra ahora en las posibles consecuencias legales de su salida y en el impacto político de su decisión, en un contexto de tensión entre el Gobierno de Lula y la Administración de Trump.

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