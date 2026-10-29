Lo esencial

  • Al menos 68 personas murieron tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en el centro de España, según las autoridades regionales. 

  •  El servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendido. 

  • Se trata del segundo accidente ferroviario mortal en España en menos de un año.

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto nacional. 

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, el registro informativo sobre la tragedia ferroviaria de este 28 de octubre en España.

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