Lo esencial
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El Gobierno estudia interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante las obras: El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que el Ejecutivo analiza cerrar temporalmente la línea para acelerar su remodelación. La alternativa permitiría reducir los trabajos de cinco años a un período de entre 12 y 24 meses. La decisión cobra relevancia tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ante el próximo inicio de las obras en el tramo Madrid-Calatayud.
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Puente asegura que las 170 incidencias del sistema LZB registradas este año están dentro de los parámetros europeos: El ministro defendió que las interrupciones de este sistema de seguridad, encargado de controlar la circulación ferroviaria, están contempladas en los protocolos y cuentan con procedimientos de actuación. Según explicó, el 75 % de los fallos registrados se debió a factores externos, como obras, tareas de mantenimiento o condiciones meteorológicas.
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El operador de Adif que autorizó reanudar la marcha al AVE se negó a declarar ante la Guardia Civil: El trabajador, investigado por su presunta responsabilidad en la autorización que precedió al choque con el tren de Iryo en Urda, se acogió a su derecho a no responder durante su comparecencia. Las pruebas de alcohol y drogas realizadas tras el accidente dieron negativo. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que la confianza en la alta velocidad española «está quebrada» y prometió investigar las causas y reforzar la seguridad del sistema. También señaló que entre las víctimas podría haber ciudadanos de hasta 27 nacionalidades.
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