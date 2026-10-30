El Gobierno estudia interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante las obras: El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que el Ejecutivo analiza cerrar temporalmente la línea para acelerar su remodelación. La alternativa permitiría reducir los trabajos de cinco años a un período de entre 12 y 24 meses. La decisión cobra relevancia tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ante el próximo inicio de las obras en el tramo Madrid-Calatayud.

Puente asegura que las 170 incidencias del sistema LZB registradas este año están dentro de los parámetros europeos: El ministro defendió que las interrupciones de este sistema de seguridad, encargado de controlar la circulación ferroviaria, están contempladas en los protocolos y cuentan con procedimientos de actuación. Según explicó, el 75 % de los fallos registrados se debió a factores externos, como obras, tareas de mantenimiento o condiciones meteorológicas.