El desabastecimiento energético en Cuba ha llevado al sistema educativo hasta límites insostenibles, lo que ha obligado al Gobierno castrista a recortar el final del ciclo académico en los colegios.

La ministra de Educación, Naima Trujillo, anunció a finales de mayo que las clases terminarían "de forma gradual del 15 al 30 de junio", pese a que la Resolución 43/2025 del Ministerio de Educación preveía la finalización en julio.

No obstante, en las calles de Cuba ya se ven los niños jugando en las calles en horario escolar, tras la culminación de las clases en algunos centros educativos, incluso más pronto de lo anunciado por la ministra. Amalia Acosta, de 65 años, relató a la agencia de noticias EFE que su nieto de 10 años ya está en "vacaciones apresuradas".

La abuela describió que los días finales del curso estuvieron marcados por la ausencia de energía y de conexión a internet. "La afectación fue bien seria", sintetizó.

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La ministra Trujillo reconoció en su anuncio algunas "limitaciones en las condiciones logísticas", que obligaron a "disminuir en cada territorio, de acuerdo con particularidades, la admisión, el servicio de semiinternado y los días de presencialidad" en los colegios.

"Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias y los maestros", detalló la titular de Educación, en reconocimiento de la afectación al transporte por la escasez de combustible.

La bailarina Laura Kamila Rojas, de 25 años, regresa a su casa en el barrio Jesús María después de los ensayos en el Ballet Nacional de Cuba, en La Habana, el 12 de mayo de 2026.

El sistema de educación superior también enfrenta alteraciones por la situación energética, como informó en mayo el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, al anunciar el fin del curso para los primeros días de julio y la cancelación de los exámenes de ingreso a la universidad.

En consecuencia, la asignación de plazas para las carreras universitarias se basará "en el índice académico acumulado por los estudiantes", especificó Baluja.

Los más de 9,5 millones de cubanos en la isla apenas cuentan diariamente con un promedio máximo de dos horas de electricidad. En La Habana, los cortes de energía superan las 20 horas consecutivas cada jornada, mientras que en las demás provincias han llegado a sobrepasar las 48 horas seguidas.

La decadencia del sistema académico por la falta de suministro es solo una de las consecuencias que padece la isla, donde la economía estatal está casi totalmente paralizada, por lo que se estima que este año se va a contraer al menos un 6,5 %, según la CEPAL.

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Toda una generación en riesgo

Cuba arrastra una crisis energética desde mediados de 2024, que se agudizó después de que Donald Trump impusiera un bloqueo petrolero a la isla a inicios del 2026. El mandatario estadounidense interrumpió las exportaciones de crudo hacia el país desde Venezuela —hasta entonces su principal proveedor—, después de capturar al líder chavista Nicolás Maduro, enviando sus tropas a Caracas en la madrugada del 3 de enero.

Semanas después, el republicano firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con imponer aranceles a cualquier tercer país que abasteciera de crudo a la nación caribeña.

Como consecuencia de ese bloqueo, la vida en La Habana se ha trastocado en los aspectos más esenciales: el transporte público ha desaparecido, las basuras se acumulan en las calles sin equipos de recogida, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y las oficinas gubernamentales están en modo contingencia.

Un hombre escarba entre la basura en busca de algún objeto de valor. La Habana, 5 de junio de 2026.

Estas condiciones no brindan las garantías para un normal desarrollo de la enseñanza en los colegios, ya golpeados por el déficit de personal docente. Ninguna provincia de la isla alcanzó una cobertura docente del 100 % y en algunos lugares, como Sancti Spíritus (centro) y La Habana, las autoridades no lograron cubrir una de cada tres plazas de profesor, según cifras recopiladas por la agencia de noticias EFE a inicios del curso.

La precariedad del sistema educativo cubano ha despertado la preocupación de organismos internacionales como la Unesco, que han advertido que esta situación "pone en peligro el futuro de toda una generación, con consecuencias a largo plazo", en palabras de Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana.

Lemaistre manifestó a finales de mayo que "la educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética" y "esto dificulta que docentes y estudiantes asistan a clases, aprendan eficazmente y disfruten de una vida social normal con sus amigos".

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Apagones afectarán este martes al 67 % del país

Cuba vivirá este martes, por segundo día consecutivo, una jornada de prolongados apagones, advirtió la estatal Unión Eléctrica (UNE), que prevé que el mayor corte de energía afecte simultáneamente al 67 % del país en la tarde-noche, durante el pico de mayor demanda.

La UNE calcula para ese lapso una capacidad de generación de 1.020 megavatios (MW), muy por debajo de la demanda máxima de 3.000 MW.

Un hombre transporta bidones de agua en una tricicleta mientras Cuba restablecía el suministro eléctrico en gran parte de la isla, según el Ministerio de Energía y Minas, tras un apagón a nivel nacional que dejó sin electricidad a unos 10 millones de personas, en La Habana, Cuba, el 17 de marzo de 2026.

Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo al día para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

El 40 % de la matriz energética cubana que se alimenta del crudo nacional no está afectado por el bloqueo petrolero estadounidense. Sin embargo, otro 40 % sí depende de las importaciones energéticas, paralizadas tras las medidas de Washington, lo que ha obligado a detener esta fuente de energía por falta de materia prima.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables como la generación solar, en auge por la actual crisis.

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Terremoto de magnitud 6.1 golpea Cuba y se siente en México y Florida

En medio de la grave crisis energética, las medidas ordenadas por la Administración Trump han llevado, incluso, a grandes cadenas hoteleras a retirarse del país, lo que profundiza la pobreza. Bajo ese panorama, la isla resultó afectada por un terremoto de magnitud 6,1 que sacudió el lunes el occidente del país, según informes oficiales.

El sismo también se sintió en las regiones mexicanas de Yucatán y Quintana Roo, así como en el estado de Florida, EE. UU. Las autoridades no reportaron heridos ni daños materiales en ninguna de las zonas afectadas.

El epicentro del terremoto fue situado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a 26 kilómetros de profundidad y a 104 kilómetros al noroeste de Mantua (Cuba).

Paul Earle, sismólogo del USGS, señaló que se trató del terremoto más fuerte en casi 150 años, en un radio de 322 kilómetros. La referencia más próxima es el temblor de magnitud 6.0 que sacudió las cercanías de San Cristóbal, Cuba, en 1880.

Algunos edificios también se mecieron en el suroeste del estado de Florida (EE. UU.), según informó el Servicio Meteorológico Nacional en Miami. Numerosas publicaciones en redes sociales evidencian que el temblor se sintió incluso al norte de Orlando.

Funcionarios del condado de Miami-Dade informaron de la evacuación de varios edificios como medida de precaución, incluido el complejo principal de oficinas gubernamentales del condado, un rascacielos de 28 pisos en el centro de Miami. El servicio de dos trenes de cercanías elevados que circulan por el centro de la ciudad también fue suspendido temporalmente.

En México, se activaron protocolos de emergencia en los estados mexicanos de Yucatán y Quintana Roo, pero sin reportes de daños, según informaron los gobernadores de ambos estados en las redes sociales.

No se emitió ninguna alerta ni aviso de tsunami tras el terremoto, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Con EFE

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