Puede que Achraf Hakimi no esté en plena forma, que el héroe de la Copa Árabe Abderrazak Hamdallah haya anunciado su retiro de selección o que el excapitán Hakim Ziyech se haya quedado fuera de la convocatoria por razones administrativas, pero nada le quita a Marruecos el robusto favoritismo con el que llega a su Copa Africana de Naciones (CAN).

Los dueños de casa solo se han coronado una vez en esta contienda, y fue en 1976. En esta ocasión llegan en un momento estelar, con 19 victorias consecutivas a partir de marzo de 2024, que constituyen la racha ganadora más larga para una selección nacional.

En ese periodo han conseguido la Copa Árabe, el Campeonato Africano de Naciones (para equipos integrados por jugadores que militan en ligas del continente), dominaron todos sus duelos en la eliminatoria para la CAN, que jugaron a pesar de estar clasificados de oficio como dueños de casa, y arrasaron en su grupo africano de cara al Mundial de 2026.

Solo en estos dos torneos clasificatorios, Hakimi y compañía han anotado 48 goles y han recibido cuatro. El buen momento también pasa por otras categorías, porque en los sub23 se quedaron con el bronce de los Juegos Olímpicos y en los sub20 se coronaron campeones mundiales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

OUT OF THIS WORLD 🌍 🇲🇦 Oussama Tannane scores a truly incredible opening goal in the FIFA Arab Cup Qatar 2025™ final 🔥#FIFArabCup #Morocco pic.twitter.com/MIW84y1Tnd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 18, 2025

Marruecos enfrenta una primera fase accesible, con Mali, Zambia y Comoras, pero podría encontrar en su camino peligros inminentes como los que plantean el Senegal campeón hace cuatro años, la Nigeria de Ademola Lookman y Victor Osimhen y un Camerún plagado de tantas figuras como problemas.

Incluso si Hakimi, uno de los mejores lateral derecho del mundo, no está completamente recuperado de la lesión de tobillo sufrida en la UEFA Champions League a principios de noviembre, los marroquíes tienen importantes garantías en defensa, como Noussair Mazraoui del Manchester United.

Además, se benefician de la conexión natural entre las dos figuras del Real Betis, Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, y de la presencia de un delantero con la calidad de Brahim Díaz, si es que puede conseguir a tiempo el ritmo de juego que no ha tenido oportunidad de ganar con Real Madrid.

Egipto: el eterno campeón

Los "Faraones" son los mayores ganadores en la historia de la CAN, con siete títulos, y se han mantenido vigentes, con subcampeonatos en dos de las últimas cuatro ediciones, pero refrendar el eterno favoritismo sigue siendo la tarea pendiente del mejor jugador egipcio de la historia, Mohamed Salah.

Después de la final perdida ante Senegal en 2021, siguió una copa en la que quedaron eliminados sin perder un partido, luego de los tres empates en la fase de grupos y la rocambolesca definición en penales perdida 8-7 ante República Democrática del Congo en octavos de final.

Esta vez no le queda otro camino que la reivindicación, sobre todo ahora que Salah ha recuperado algo de la calma perdida, una vez que el técnico Arne Slot dio por zanjadas las diferencias de las últimas semanas que lo alejaban del Liverpool.

Otro delantero estelar, Omar Marmoush, fue revelación hace dos años en Costa de Marfil, y ahora llega pulido por el paso por la Premier League, pero su fortaleza tal vez no sea ni Salah, ni Marmoush, ni el otro "europeo" (Mostafa Mohamed del Nantes francés), sino la familiaridad que da el hecho de que el 80% de su plantilla juega en cuatro equipos de la liga local.

En su grupo, Egipto tendrá que enfrentar a una Angola que clasificó invicta, de primera en un grupo que incluía a Ghana, mientras que Zimbabue y Sudáfrica deberían ser rivales más accesibles.

Nigeria: ¿la sorpresa de la Copa?

Los talentos individuales de Nigeria deberían ser suficientes para contar a este equipo entre los favoritos: tiene a los estelares delanteros del Sevilla Akor Adams y Chidera Ejuke, el goleador del Atalanta Ademola Lookman, o al hombre que ayudó a coronar al Napoli por primera vez en la era post-Maradona, Victor Osimhen (ahora con el Galatasaray).

Nigeria es el principal cabeza de serie en un grupo que tiene a otro grande del continente, Túnez. Los norafricanos pasaron apuros en la eliminatoria para la CAN, donde terminaron detrás de Comoras, pero han vivido una historia completamente distinta en la ruta al Mundial de 2026, que transitaron sin recibir un gol, y vienen de un empate con Brasil.

Además, las "Súper Águilas" tendrán varias bajas de peso, como Kelechi Iheanacho del Celtic escocés y Victor Boniface del Werder Bremen, que quedaron fuera de la convocatoria por dudas sobre su rendimiento, pero son referentes indudables.

Tampoco contarán con dos bastiones defensivos importantes: el excapitán William Troost-Ekong, que dio un paso al costado ante la pérdida de protagonismo en los últimos tiempos, y el lateral derecho del Nottingham Forest, Ola Aina, que no se recuperó a tiempo de una lesión en el tendón de la corva.

Senegal: leones hambrientos

Los "Leones de la Teranga" ganaron la Copa Africana de 2021, pero en la correspondiente a 2023 (que en realidad se jugó en 2024), cayeron en la primera ronda de eliminación directa, los octavos de final, ante los ulteriores campeones, Costa de Marfil.

Dos años después, conservan buena parte de la generación que los hizo grandes, encabezada por Sadio Mane y Kalidou Koulibaly (ambos en la Saudi Pro League), pero han añadido nombres como los del jovencito de 17 años Ibrahim Mbaye del PSG o Nicolas Jackson del Bayern Munich, que están en momentos estelares de sus carreras.

🏆✨ Ibrahim Mbaye (17) joins up with the Senegal squad after winning the FIFA Intercontinental Cup with PSG. 😁🇸🇳 pic.twitter.com/i1FUiUd5z9 — EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2025

Extrañarán a una figura como el delantero del Como Assane Diao, lesionado en el último compromiso de la Serie A, el mismo día que debía incorporarse a su selección, y al técnico que los llevó a la corona en 2021, Aliou Cissé, que hace un año decidió no renovar su contrato.

Senegal juega en el mismo grupo de la sorpresiva República Democrática del Congo, semifinalista hace dos años, un combinado particularmente motivado, porque dentro de tres meses se juega su cupo mundialista en el repechaje, luego de eliminar a Nigeria.

Camerún: problemas en el paraíso

Lo del pentacampeón africano Camerún de cara a la CAN ha sido una catástrofe absoluta. Una semana antes del comienzo de la Copa, tuvo dos convocatorias diferentes, porque la elección de Samuel Eto’o como presidente de la federación trajo consigo la designación de un nuevo entrenador, cuando al anterior aún no había sido oficialmente destituido.

Finalmente, es el seleccionador ungido por Eto’o, David Pagou, el que dirigirá a los "Leones Indomables", y de su lista han quedado excluidos el portero Andre Onana, el veterano goleador Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting y Michael Ngadeu.

Para colmo, el astro del Napoli Andre-Franck Zambo Anguissa se lesionó durante la eliminatoria mundialista y quedará fuera de acción varios meses.

Podría decirse que Camerún tiene joyas de gran valor como Karl Etta Eyong del Levante, Flavien Enzo Boyomo del Osasuna o Bryan Mbeumo del Manchester United, pero además de la crisis interna, tendrá que enfrentar un grupo de primera fase que incluye al Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang y Denis Bouanga y a los campeones defensores, Costa de Marfil.

Costa de Marfil: la corona en la mira

Los campeones defensores tendrán que prescindir de figuras muy valiosas como el delantero el Utrecht Sebastien Haller, el defensa del Galatasaray Wilfried Singo y el mediocampista del Crystal Palace Christantus Uche, lesionados los primeros dos y en baja forma el último.

Aun así, es tanto el talento de los "Elefantes" que se han permitido dejar fuera a un hombre de la talla del extremo del Villarreal Nicolas Pépé, quien pagó el precio de un imprudente video en redes sociales haciendo bromas sobre el favoritismo de Marruecos, y no fue convocado por Emerse Faé.

Incluso ha sido relegado Simon Adingra, el jugador más valioso de la última final, disputada en casa y ganada ante Nigeria, afectado por las pocas oportunidades de juego con el Sunderland de la Premier League.

Sin embargo, Costa de Marfil tiene a hombres como el defensa de la Roma Evan Ndicka, los mediocampistas Seko Fofana del Rennes e Ibrahim Sangare del Nottingham Forest o los delanteros Amad Diallo de Manchester United y Jean-Philippe Krasso del Paris FC, además de veteranos como Franck Kessie o Wilfried Zaha.

También echará mano de talentos emergentes. Dos atacantes de 19 años pueden ser sus argumentos ofensivos: Yan Diomande, autor de seis tantos en la Bundesliga con el Leipzig, y Bazoumana Touré del Hoffenheim.

Los marfileños se clasificaron al torneo sin perder un solo partido y al Mundial de 2026 sin recibir ni un gol en contra, y eso es bastante decir tomando en cuenta que compartieron grupo con el Gabón de Denis Bouanga, tercero en la tabla de artilleros de la eliminatoria.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más